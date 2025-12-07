Пассажирка «Лады» погибла при столкновении легковушки с трактором в Елабужском районе

Вчера, 6 декабря, произошло ДТП на четвертом километре трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе Татарстана. В результате столкновения легкового автомобиля с трактором погибла 23-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля Lada, 1974 года рождения. Не выбрав безопасную скорость движения и дистанцию до идущего впереди транспортного средства, она совершила наезд на трактор, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения.

23-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель легкового автомобиля была госпитализирована с различными повреждениями.



Рената Валеева