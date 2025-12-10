Прокуратура Казани утвердила обвинение для виновницы ДТП с тремя погибшими

15 октября обвиняемая управляла автомобилем Honda Accord и двигалась в сторону улицы Лазарева в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 21‑летней жительницы Заинского района. Девушка обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, ночью 15 октября обвиняемая управляла автомобилем Honda Accord и двигалась в сторону улицы Лазарева в Казани. В ходе движения она значительно превысила скорость, не обеспечила безопасный боковой интервал до края проезжей части и выехала за пределы проезжей части.

В результате автомобиль совершил наезд на опору линии электропередач, а затем — на опору мостового сооружения.

Три пассажира автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Казани.



Рената Валеева