Новости происшествий

01:22 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Движение на трассе М‑12 «Восток» частично возобновлено после ДТП

18:11, 12.12.2025

Оно запущено по левой полосе

На трассе М‑12 «Восток» в Башкортостане частично восстановлено движение после серьезного ДТП. По информации государственной компании «Автодор», на 1324‑м километре магистрали в направлении Екатеринбурга запущена эксплуатация левой полосы.

Напомним, ранее авария на этом участке привела к полной остановке движения. Для минимизации последствий инцидента организован съезд на региональную дорогу — он доступен водителям на 1278‑м километре трассы.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Башкортостан

Новости партнеров

Читайте также