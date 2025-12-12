Движение на трассе М‑12 «Восток» частично возобновлено после ДТП

Оно запущено по левой полосе

На трассе М‑12 «Восток» в Башкортостане частично восстановлено движение после серьезного ДТП. По информации государственной компании «Автодор», на 1324‑м километре магистрали в направлении Екатеринбурга запущена эксплуатация левой полосы.

Напомним, ранее авария на этом участке привела к полной остановке движения. Для минимизации последствий инцидента организован съезд на региональную дорогу — он доступен водителям на 1278‑м километре трассы.

Рената Валеева