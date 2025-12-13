Два человека погибли после атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Саратове

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждениях жилого дома, детсада и поликлиники

Фото: Реальное время

В результате атаки БПЛА в Саратове погибли два человека и получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

На месте происшествия работают все экстренные службы города. В ходе инцидента пострадали несколько квартир в жилом доме, были повреждены детсад и поликлиника. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.

— Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка. В отработанном порядке для жителей также предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета, — написал в соцсетях губернатор Саратовской области Бусаргин.

В Министерстве обороны России заявили, что за прошедшую ночь над Саратовской областью было сбито 28 вражеских беспилотников. Всего над территорией России в ночное время сбито и перехвачено 41 БПЛА.

Зульфат Шафигуллин