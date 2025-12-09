Новости происшествий

Самолет Ан-22 упал в Ивановской области

12:33, 09.12.2025

На борту находились 7 человек

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, предает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Согласно данным, на борту находилось 7 человек.

По данным некоторых СМИ, самолет принадлежал Минобороны России.

Напомним, что число пострадавших после атаки БПЛА в Чувашии выросло до 14 человек. Об этом заявил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Наталья Жирнова

