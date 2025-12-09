Самолет Ан-22 упал в Ивановской области
На борту находились 7 человек
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, предает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Согласно данным, на борту находилось 7 человек.
По данным некоторых СМИ, самолет принадлежал Минобороны России.
