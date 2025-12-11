Два человека погибли в ДТП в Нижнекамском районе
Водитель Chevrolet Niva превысил скорость и совершил наезд на металлическое ограждение
В Нижнекамском районе Татарстана произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva превысил скорость, в результате чего совершил наезд на металлическое ограждение. После этого машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.
