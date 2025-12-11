Бастрыкин проконтролирует ситуацию с отключением горячей воды и газа в более чем 50 домах Казани

Ранее УК предложила жильцам самостоятельно оплатить устранение нарушений и проведение ремонта

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирных домов в Казани. Об этом написала пресс-служба в своем телеграм-канале.

В городе жильцы длительное время остаются без горячего водоснабжения. Помимо этого, в домах отключен газ — причина кроется в выявленных нарушениях при осмотре оборудования. УК предложила жильцам самостоятельно оплатить устранение нарушений и проведение ремонта. Несмотря на обращения граждан в компетентные органы, проблема до сих пор не решена.

Ранее следственные органы СКР по РТ возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Однако решение было отменено зампрокурора Кировского района Казани Сабиной Марфиной. Попытка обжаловать это решение у прокурора Кировского района Алмаза Сулейманова не принесла результатов. В настоящее время решение обжалуется у зампрокурора Татарстана Тимура Нуриева.

При этом региональное следственное управление повторно возбудило уголовное дело по данному факту.

Рената Валеева