Новости происшествий

18:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Челнинец предстанет перед судом за переписку с 10-летней девочкой

12:12, 07.12.2025

Ребенок живет в Архангельской области

Челнинец предстанет перед судом за переписку с 10-летней девочкой
Фото: Samuel Angor на Unspash

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении противоправных действий в отношении 10-летней девочки из Архангельской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Осенью 2024 года обвиняемый вступил в переписку с ребенком через интернет, совершая при этом противоправные действия. Деятельность злоумышленника была пресечена благодаря родителям девочки, которые обнаружили подозрительную переписку в ее телефоне и незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также