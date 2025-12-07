Челнинец предстанет перед судом за переписку с 10-летней девочкой

Ребенок живет в Архангельской области

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении противоправных действий в отношении 10-летней девочки из Архангельской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Осенью 2024 года обвиняемый вступил в переписку с ребенком через интернет, совершая при этом противоправные действия. Деятельность злоумышленника была пресечена благодаря родителям девочки, которые обнаружили подозрительную переписку в ее телефоне и незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева