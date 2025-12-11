В Волгоградской области обрушился жилой дом: четверо пострадали, включая ребенка

Причиной могли стать нарушения при работе газового оборудования

В городе Петров Вал Камышинского района сегодня произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома по улице Ленина. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди них один ребенок. По предварительной версии, причиной происшествия могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования.

По данным правительства области, трое взрослых и один ребенок доставлены в медицинские учреждения города Камышина, где им оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор Андрей Бочаров отреагировал на инцидент, дав ряд поручений профильным заместителям и руководителям органов исполнительной власти. Глава региона поручил совместно с руководством муниципального образования оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

На месте происшествия уже работают оперативные службы, находится глава муниципалитета. В числе первоочередных задач — проведение детального обследования конструкций дома спасателями и специалистами. Также по поручению Андрея Бочарова организован пункт временного размещения для жильцов дома, который будет задействован в случае необходимости эвакуации.

Отмечается, что возгорания в зоне обрушения не произошло. Расследование причин происшествия продолжается.

Рената Валеева