«Прошу отпустить папу домой»: после речи невестки ВИП-дорожник Шевырев расплакался в суде Казани

Выжившая в покушении Ирина Шевырева опровергла слухи о разводе с мужем и заявила о непричастности своей семьи

Фото: Артем Дергунов

Против ходатайства СК о продлении ареста ВИП-дорожнику Татарстана Станиславу Шевыреву до 14 февраля сегодня выступила его невестка Ирина Шевырева. Пострадавшая от покушения на свою жизнь заявила суду Казани: «Моя семья непричастна к преступлению» . Кроме того, она заявила, что происходящее сейчас не способствует ее выздоровлению, передает с заседания по мере пресечения журналист «Реального времени».

— События 14 октября нанесли тяжкий вред моему здоровью. Но то, что происходит сейчас и продолжает происходить, вызывает у меня недоумение и никак не способствует выздоровлению, наоборот, препятствует ему, — сообщила выжившая. — Моя семья не причастна к преступлению!

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Шевыревой, никаких обстоятельств для разлада в ее семье не было. При этом она подчеркнула — сама никогда бизнесом не занималась, не была владелицей ИП, учредителем или руководителем организаций, но знает — «Иван и папа занимались строительством дорог».

— Слухи про наш развод считаю полным бредом, — продолжила она. — У нас двое детей. Мечтали еще о детях. Повторюсь, у нас прекрасные отношения... Прошу отпустить папу домой! Нам всем без него очень тяжело.

На этих словах невестки Станислав Шевырев расплакался.

Напомним, 14 октября этого года в результате нападения Ирина Шевырева получила множество колото-резанных ран в области шеи и груди, но в результате активного сопротивления, а также оперативной и квалифицированной медпомощи осталась жива.

Станислав Шевырев и его сын Иван — супруг пострадавшей — стали фигурантами этого дела. В суде оба представлялись заместителями директора компании «Волга-Автодор» — подрядчика контрактов на дорожные стройки в 35 млрд рублей. При этом защитники подчеркивали, Шевырев-старший является важным звеном фирмы, отвечающим за выполнение госзаказов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Шевырева-младшего также задерживали по этому делу, однако в итоге освободили в статусе подозреваемого. За решеткой же, помимо его отца и уже сознавшегося в нападении Рафиса Султанова, находятся начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и один из неофициальных работников этой компании Бурихон Хамидов. Его брат, уроженец Таджикистана, арестован заочно. Кроме того, в краткий срок в Россию из Таджикистана экстрадировали сбежавшего из Казани экс-сотрудника МЧС Рафиса Султанова, признавшего вину в нападении на Шевыреву у здания школы №94, куда он приехал 14 октября на электровелосипеде.

Начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов помещен под домашний арест и государственную защиту. Ранее в судах засветили его показания о том, что он получал задания на слежку за Шевыревой от непосредственного начальника — Черкасина, а тот — от шефа компании. По данным источников «Реального времени», «шефами» в «Волга-Автодоре» персонал называл Станислава и Ивана Шевыревых.