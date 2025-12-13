Под Пензой сошли с рельсов два локомотива с цистернами мазута
Площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров
В Пензенской области на станции Чаис сошли с рельсов два локомотива с цистернами мазута. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Маневровый локомотив совершил боковое столкновение с головной частью грузового поезда, уточняет Приволжская транспортная прокуратура. Движение по станции временно приостановлено.
В результате инцидента произошел разлив мазута, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. Дальнейшее распространение локализовано. Всего разлилось 23 цистерны с мазутом.
Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
