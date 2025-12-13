Новости происшествий

20:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Под Пензой сошли с рельсов два локомотива с цистернами мазута

18:33, 13.12.2025

Площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров

Под Пензой сошли с рельсов два локомотива с цистернами мазута
Фото: взято с сайта telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры

В Пензенской области на станции Чаис сошли с рельсов два локомотива с цистернами мазута. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Маневровый локомотив совершил боковое столкновение с головной частью грузового поезда, уточняет Приволжская транспортная прокуратура. Движение по станции временно приостановлено.

взято с сайта telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры

В результате инцидента произошел разлив мазута, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. Дальнейшее распространение локализовано. Всего разлилось 23 цистерны с мазутом.

Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также