Прокуратура добилась возбуждения дела против экс-фронтмена группы «Тараканы»

Музыкант неоднократно нарушал требования закона об иностранных агентах

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура столицы сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего лидера панк-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина*. Основанием стало систематическое игнорирование требований законодательства о статусе иностранного агента после признания его в июне 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, несмотря на два административных наказания за распространение информации без обязательной маркировки («плашки»), музыкант продолжал свою деятельность в мессенджерах без соблюдения установленных норм. Это является основанием для возбуждения уголовного дела по части второй статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за неоднократное уклонение от выполнения обязанностей иностранными агентами.

Ариана Ранцева