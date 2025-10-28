«21-ю уже никто не зарегистрирует»: как не лишиться номера с 1 ноября

Операторы просят своих абонентов проверить количество сим-карт, которые оформлены на них, чтобы предотвратить ограничения связи после новых изменений в законе

Фото: Реальное время

До 1 ноября россиянам необходимо отказаться от лишних сим-карт — как личных, так и рабочих. По закону их не может быть более 20 штук. В противном случае их перестанут обслуживать. Такую же проверку проводят и операторы. Как будет работать механизм ограничений, помогут ли изменения в борьбе с телефонными мошенниками и каким образом абоненты могут защитить себя от лишних номеров — в материале «Реального времени».

Какие ограничения уже действуют

Все началось с того, что с 1 апреля 2025 года для пресечения мошенничества ввели нормы, ограничивающие количество сим-карт, зарегистрированных на одного человека, — не более 20 суммарно у всех существующих операторов связи. Такие лимиты имеются и для иностранцев — не более 10. По новым правилам операторы обязаны проверять количество действующих номеров и персональные данные пользователей до предоставления услуг связи.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на начало 2025-го в России почти 25 тысяч человек имели около 6 миллионов номеров, что в среднем составляло более 240 единиц на каждого человека. По мнению политика, такое количество «симок» выходит за рамки обычных потребностей пользователя и значительная доля этих номеров могла использоваться в незаконных целях, например для массовых звонков от мошенников. При этом сами граждане, на чьи фамилии были зарегистрированы эти номера, вполне возможно, могли не догадываться об этом факте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, в июле Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил штрафы за передачу сим-карт другим лицам. Физлицу теперь грозит наказание от 30 до 50 тысяч рублей, а организациям — до 200 тысяч рублей. Исключение сделано для краткосрочной бесплатной передачи номера третьим лицам для личного использования. 21 октября в России уже возбудили первое дело по новой статье УК о незаконной передаче номеров.



Обычные абоненты и бизнес с 1 ноября, скорее всего, не пострадают

С 1 ноября 2025 года в России начнут действовать новые положения федерального закона, принятые 8 августа 2024 года, при которых в случае превышения лимита мобильные операторы не смогут продолжать обслуживание дополнительных номеров. Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что мнения по лимиту сим-карт расходятся.

— Давайте поживем с этой цифрой и посмотрим по применению, учитывая, что, конечно, сим-карта — это не только в телефоне. Это шлагбаум, это котел на даче и так далее. Всякие умные вещи в домах требуют иногда установки сим-карт, — поделился Сергей Боярский.

Тем не менее некоторые специалисты приходят к мнению, что обычным абонентам достаточно того лимита, который существует. Это при условии, что граждане могут оформлять на себя симки для детей. И если даже человек придет за 21-й симкой, то никакие административные штрафы для этого не предусмотрены.

— Ее [симку] просто нельзя будет оформить. У нас нет такой задачи. Просто за этим будут следить операторы связи, будет единая база. <...> 21-ю уже никто не зарегистрирует, — сообщил парламентарий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Какой выход для бизнеса?

И если с обычными абонентами все понятно, то что делать бизнесу с корпоративными номерами? Ограничения могут повлиять на сферу маркетинговых исследований или социальных опросов. Таким мнением поделился казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. Но все же сейчас «холодные прозвоны» становятся менее популярными в связи с тем, что появилось огромное количество телефонных мошенников и любые массовые звонки воспринимаются как потенциальная угроза.

Для любого другого бизнеса, где необходим рабочий номер, Сергей Никифоров видит выход в самостоятельном оформлении сим-карты сотрудником — с условием возмещения оплаты связи со стороны работодателя.

— Если будут ограничения на бизнес, то гражданин сможет купить симку с корпоративным пакетом. Дальше ее можно включить в call-договор или составить договор дополнительно с работником о том, что ему компенсируются вот эти затраты на мобильную связь. Честно, я просто не вижу, какие потенциально проблемы могут быть, — рассказал Сергей Никифоров.

Технический директор компании Xilant Александр Симоненко заявил «Реальному времени», что корпоративным сим-картам стоить уделить особое внимание: «Исторически через них часто шел обход правил, и если не будет системного контроля, этот канал останется «лазейкой». Не менее важно и просвещение граждан: никакие лимиты не защитят человека, который сам передает мошенникам коды или данные карты».

А что насчет мошенников?

Как уже ранее говорилось, неограниченное количество «симок» помогает мошенникам реализовывать свои преступные схемы. Так, например, в сентябре МВД России и УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину, который помогал мошенникам в массовом сборе и обработке сим-карт для их дальнейшей активации. Он также участвовал в криминальной схеме в городах Татарстана. В октябре этого же года в Набережных Челнах полиция задержала двух мужчин, помогавших телефонным мошенникам совершать анонимные звонки. При обысках полицейские обнаружили и изъяли у них восемь сим-боксов, семь сотовых телефонов, более 1 400 сим-карт, четыре банковские карты, три Wi-Fi-роутера и ноутбук.

Новые правила должны стать инструментом для ограничения преступных махинаций. Подобная мера давно назрела, считает Сергей Боярский. По его мнению, это связано не только с мошенниками, но и с упорядочиванием оборота сим-карт:

— Поскольку Роскомнадзор и Минцифры докладывают о том, что были случаи, когда на несколько физических лиц были оформлены сотни тысяч таких сим-карт. Это говорит о сером, теневом обороте средств связи, что, конечно, недопустимо.



Современные методы телефонных атак часто основываются не столько на множестве зарегистрированных сим-карт, сколько на подмене абонентского номера, использовании зарубежных каналов голосовой связи и социальной инженерии, заявил «Реальному времени» технический директор по кибербезопасности Xilant Александр Симоненко.

— Такое решение кажется правильным и своевременным, однако ожидать резкого падения мошенничества я бы не стал. Значительная часть телефонных атак давно опирается не только на «многосимочников», а на подмену АОН, зарубежные VoIP-каналы, «аренду» идентичностей, а также социальную инженерию. Лимит в 20 снизит именно объем массовых регистраций на подставных лиц, но не устранит каналы, где номера вообще не покупаются в РФ. С точки зрения статистики эффект будет, но умеренный и краткосрочный: злоумышленники сместятся на соседние векторы (VoIP/международные маршруты/спуфинг), где лимит SIM не работает, — комментирует эксперт.

Симоненко считает, что мошенники в любом случае найдут возможность приспособиться:

— Часть групп просто «распылит» парк номеров по множеству подставных лиц, где лимит в 20 штук на человека не станет непреодолимой стеной. Другие попробуют прятаться в корпоративных пулах, где дисциплина исторически слабее и где без строгого контроля работодателей остаются лазейки. И самое важное: значительная доля «звонков от банков» давно уехала в VoIP и подмену Caller ID, где национальные лимиты не работают вовсе. Наконец, сами нововведения легко станут поводом для свежих фишинговых легенд — «для сохранения номера подтвердите личность, назовите код из СМС», то есть правила, повышая гигиену экосистемы, одновременно создают удобный предлог для социальной инженерии.

Эта мера, по мнению эксперта, лишь закрывает один из уязвимых участков: «Для реальной защиты нужно развивать техническую сторону: бороться с подменой номеров на уровне сетевой инфраструктуры, усиливать антиспуфинг и внедрять автоматическую валидацию исходящих вызовов. Важно также наладить обмен данными между операторами, банками и правоохранительными органами, чтобы подозрительные схемы выявлялись комплексно, а не по кускам».



Как люди могут защититься от отключения связи и как операторы им в этом помогают

Недавно в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России напомнили гражданам, что у каждого есть возможность проверить количество оформленных на свое имя номеров. Также начиная с 1 сентября 2025 года, в соответствии с новым законом о борьбе с киберпреступностью, россияне могут устанавливать личный запрет на оформление новых контрактов мобильной связи через портал госуслуг или центры МФЦ.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вы уже можете посмотреть сами в «Госуслугах», какие сим-карты оформлены на вас. Это, кстати, очень любопытно, поскольку про какие-то мы иногда забываем или какие-то находятся действительно вне зоны нашего внимания — и ими пользуются какие-то другие люди. Их нужно, конечно, отключать, поскольку, если номер, оформленный на вас, будет участвовать в какой-то схеме правонарушения, безусловно, вас тоже коснется, — напомнил Сергей Боярский.

Операторы призывают своих пользователей проверить количество номеров, которые оформлены на них

Операторы мобильной связи также будут способствовать защите своих абонентов.

— Мы начали кампанию по информированию наших абонентов об изменениях в законодательстве и необходимости актуализации данных еще в конце 2024 года. Тогда же МегаФон первым из операторов реализовал функцию оповещения своих абонентов о регистрации на них новых номеров. Сообщения передаются по всем каналам взаимодействия с клиентом — в виде СМС на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления, в случае если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора, — прокомментировали новые изменения в пресс-службе МегаФона.

Операторы призывают своих пользователей проверить количество номеров, которые оформлены на них, чтобы предотвратить ограничения связи. В пресс-службе Билайна заявили о том, что уже тоже активно используют проверку при любом оформлении новых договоров.

— При приобретении новых сим-карт мы уже проводим обязательную проверку, чтобы не допустить превышения лимитов по числу зарегистрированных на одного человека сим-карт, — заявили в Билайне.

