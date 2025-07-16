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За передачу сим-карты постороннему лицу будут штрафовать до 50 тысяч рублей

08:40, 16.07.2025
За передачу сим-карты постороннему лицу будут штрафовать до 50 тысяч рублей
Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предусматривающие введение штрафов за передачу абонентского номера (SIM-карты) другому лицу. Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности и вводят новую статью 13.29.1 в КоАП.

За передачу номера физическим лицам будет грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 200 тыс. рублей.

При этом, как уточняется в документе, безвозмездная кратковременная передача номера другому лицу для его личных целей не будет считаться административным правонарушением.

Напомним, на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.

Рената Валеева

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