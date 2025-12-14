Казань вошла в топ-10 городов для коротких поездок

На путешествия в столицу Татарстана приходится 81% всех бронирований

Фото: Динар Фатыхов

По данным «Известий», Казань вошла в десятку самых востребованных городов России для коротких поездок. На путешествия в столицу Татарстана приходится 81% всех бронирований.

В целом по России короткие поездки продолжительностью 1—3 дня составляют 70% от общего числа путешествий. По данным, на такие поездки приходится 82% всех выездов самостоятельных туристов. При этом количество бронирований отелей на короткий срок выросло на 31% по сравнению с прошлым годом.



Москвичи особенно активно выбирают Казань для поездок выходного дня. По данным «Авито Путешествий», столица Татарстана входит в топ-5 самых популярных направлений для краткосрочных поездок из Москвы наряду с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Краснодаром



Эксперты отмечают, что короткие поездки позволяют туристам перезагрузиться и получить новые впечатления даже при ограниченном времени. При этом двух-трех дней достаточно, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями города и вернуться к работе с новыми силами.

Напомним, что на Новый год из Казани пустят дополнительные поезда.



Наталья Жирнова