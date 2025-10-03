В Татарстане у пособников телефонных мошенников изъяли более 1400 сим-карт

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах задержали двух местных жителей, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам. 31-летние мужчины обеспечивали работу сим-боксов, позволяющих злоумышленникам совершать анонимные звонки и обманывать граждан, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Установлено, что задержанные нашли подработку в мессенджере, связанную с приемкой, установкой и обслуживанием сим-боксов, а также получением сим-карт. Один из злоумышленников арендовал квартиру специально для этих целей, а второй организовал «рабочее место» у себя дома.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых были обнаружены и изъяты:

8 сим-боксов;

7 мобильных телефонов;

более 1 400 сим-карт различных операторов связи;

4 банковские карты;

3 WiFi-роутера;

ноутбук.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

За последние три месяца в Татарстане зафиксировано существенное снижение финансового ущерба от действий телефонных мошенников. Если в июне сумма потерь составляла 953 млн рублей, то уже в июле она сократилась до 575 млн рублей.



Рената Валеева