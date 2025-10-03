В Татарстане у пособников телефонных мошенников изъяли более 1400 сим-карт
Задержанные нашли подработку в мессенджере, связанную с приемкой, установкой и обслуживанием сим-боксов, а также получением сим-карт
В Набережных Челнах задержали двух местных жителей, подозреваемых в помощи телефонным мошенникам. 31-летние мужчины обеспечивали работу сим-боксов, позволяющих злоумышленникам совершать анонимные звонки и обманывать граждан, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Установлено, что задержанные нашли подработку в мессенджере, связанную с приемкой, установкой и обслуживанием сим-боксов, а также получением сим-карт. Один из злоумышленников арендовал квартиру специально для этих целей, а второй организовал «рабочее место» у себя дома.
В ходе обысков в жилищах подозреваемых были обнаружены и изъяты:
- 8 сим-боксов;
- 7 мобильных телефонов;
- более 1 400 сим-карт различных операторов связи;
- 4 банковские карты;
- 3 WiFi-роутера;
- ноутбук.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).
За последние три месяца в Татарстане зафиксировано существенное снижение финансового ущерба от действий телефонных мошенников. Если в июне сумма потерь составляла 953 млн рублей, то уже в июле она сократилась до 575 млн рублей.
