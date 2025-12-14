В Татарстане в 2026 году увеличат объем финансирования педагогов точных наук

Размеры выплат останутся на прежнем уровне

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки Татарстана подготовило проект постановления о продлении программы поддержки педагогов физики, математики и информатики до 2028 года. Документ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Согласно изменениям, количество получателей грантов среди учителей физико-математического профиля увеличится со 100 до 130 человек. Для руководителей физико-математических кружков число грантов планируется увеличить вдвое — со 100 до 200. При этом количество грантов для молодых учителей физико-математического профиля сократится со 150 до 100. В результате общее число получателей грантов возрастет с 350 до 430 человек.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Размеры выплат останутся на прежнем уровне: учителя физико-математического профиля будут получать 344 828 рублей, молодые педагоги соответствующего профиля — 275 862 рубля, а руководители физико-математических кружков — 103 448 рублей. Напомним, что Татарстан получит 306 млн рублей на зарплаты медикам от правительства России.

Наталья Жирнова