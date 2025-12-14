В ночное время над регионами России сбили 245 украинских БПЛА

В период с 23:00 до 7:00 по мск Минобороны отчиталось о 141 уничтоженном дроне

Фото: Динар Фатыхов

В ночное время над регионами России сбили 245 украинских БПЛА. В период с 23:00 до 7:00 по мск Минобороны отчиталось о 141 уничтоженном дроне.

— С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <...> Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области, Крыму и Краснодарском крае.

35 — над территорией Брянской области,

32 — над территорией Республики Крым,

22 — над территорией Краснодарского края,

15 — над территорией Тульской области,

13 — над территорией Калужской области,

7 — над территорией Курской области,

4 — над территорией Рязанской области,

4 — над территорией Ростовской области,

3 — над территорией Белгородской области,

1 — над территорией Смоленской области,

1 — над территорией Псковской области,

1 — над территорией Новгородской области,

1 — над территорией Московского региона.

Накануне два человека погибли после атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Саратове.

Наталья Жирнова