В ночное время над регионами России сбили 245 украинских БПЛА
В период с 23:00 до 7:00 по мск Минобороны отчиталось о 141 уничтоженном дроне
В ночное время над регионами России сбили 245 украинских БПЛА. В период с 23:00 до 7:00 по мск Минобороны отчиталось о 141 уничтоженном дроне.
— С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <...> Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.
Сообщается, что наибольшее количество дронов было уничтожено в Брянской области, Крыму и Краснодарском крае.
- 35 — над территорией Брянской области,
- 32 — над территорией Республики Крым,
- 22 — над территорией Краснодарского края,
- 15 — над территорией Тульской области,
- 13 — над территорией Калужской области,
- 7 — над территорией Курской области,
- 4 — над территорией Рязанской области,
- 4 — над территорией Ростовской области,
- 3 — над территорией Белгородской области,
- 1 — над территорией Смоленской области,
- 1 — над территорией Псковской области,
- 1 — над территорией Новгородской области,
- 1 — над территорией Московского региона.
Накануне два человека погибли после атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Саратове.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».