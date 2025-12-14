Татарстан оказался в числе лидеров по годовым темпам роста зарплат

Зарплаты в стране выросли на 14,3% в третьем квартале, хотя этот показатель ниже, чем во втором квартале

Фото: Реальное время

По данным Центробанка, Татарстан оказалась среди регионов с наиболее высокими темпами роста заработной платы в 2025 году. Об этом сообщают «Известия».

В целом по России доходы населения продолжают расти как в номинальном, так и в реальном выражении, хотя темпы этого роста стали более умеренными, по сравнению с 2024 годом. В третьем квартале 2025 года реальные доходы россиян увеличились на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зарплаты в стране выросли на 14,3% в третьем квартале, хотя этот показатель ниже, чем во втором квартале (18,5%). В реальном выражении за девять месяцев зарплаты увеличились на 4,5%. В структуре доходов населения произошли изменения: выросла доля социальных выплат (+21,9%) и доходов от предпринимательской деятельности (+27,8%). При этом удельный вес доходов от собственности остался на прежнем уровне, а доля прочих доходов снизилась.

Опросы бизнеса показывают, что в 2025 году индексацию зарплат планируют провести более 83% компаний, а в 2026 году таких предприятий будет уже 76%. Напомним, что главбух и заместитель сметчика вошли в тройку самых оплачиваемых вакансий Казани.

Наталья Жирнова