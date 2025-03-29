Новости общества

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России с апреля вводится ограничение на количество SIM-карт для одного человека

11:36, 29.03.2025
В России с апреля вводится ограничение на количество SIM-карт для одного человека
Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых мерах борьбы с телефонным мошенничеством, которые начнут действовать в апреле.

— Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 SIM-карт. Также на портале «Госуслуги» появится возможность проверить число оформленных на себя SIM-карт, — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, нововведение направлено на противодействие кибермошенничеству, где активно используются услуги связи.

Напомним, что останкинский суд Москвы удовлетворил исковые заявления прокурора Северо-Восточного административного округа столицы о блокировке 12 телеграм-каналов, содержащих информацию о незаконном выводе денежных средств с «Пушкинских карт».

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также