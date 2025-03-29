В России с апреля вводится ограничение на количество SIM-карт для одного человека
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых мерах борьбы с телефонным мошенничеством, которые начнут действовать в апреле.
— Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 SIM-карт. Также на портале «Госуслуги» появится возможность проверить число оформленных на себя SIM-карт, — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, нововведение направлено на противодействие кибермошенничеству, где активно используются услуги связи.
Напомним, что останкинский суд Москвы удовлетворил исковые заявления прокурора Северо-Восточного административного округа столицы о блокировке 12 телеграм-каналов, содержащих информацию о незаконном выводе денежных средств с «Пушкинских карт».
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