ФСБ задержала мошенника, обманувшего жителей Казани и Набережных Челнов

Он участвовал в преступной схеме с использованием SIM-карт

Фото: Реальное время

МВД России и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, который помогал мошенникам в массовом сборе и обработке SIM-карт для их дальнейшей активации. Он также участвовал в криминальной схеме в городах Татарстана. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Согласно сообщению, в июле мужчина откликнулся на предложение о подработке в мессенджере. После проверки документов он переехал в Симферополь, где получил оборудование для работы с сим-картами. В его распоряжении оказались два сим-бокса на 128 слотов, четыре шлюза на 32 слота, ноутбук, камеры, антенны и множество сим-карт. Фигурант занимался настройкой и обслуживанием техники. За свою деятельность он получал 100 долларов в день.

Однако в начале августа сотрудниками правоохранительных органов преступная деятельность была пресечена, а исполнитель задержан. Сообщается о пострадавших из двух крупных городов Татарстана: Казани и Набережных Челнов.

— В настоящее время полицейские выяснили, что задержанный также участвовал в сложной криминальной схеме в городах Казани и Набережные Челны. Она обеспечивала работу технической инфраструктуры для украинских мошеннических кол-центров, — заявила Волк.

Наталья Жирнова