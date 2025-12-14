Казанский жилой дом на Пушкина может получить статус памятника архитектуры

Пятиэтажный дом считается одним из ярких примеров довоенной городской архитектуры Казани

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана рассматривает возможность включения жилого дома на пересечении улиц Пушкина и Островского (дом 5/43) в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Здание, построенное в 1949—1954 годах в стиле сталинского ампира, является работой известных советских архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Пятиэтажный дом считается одним из ярких примеров довоенной городской архитектуры Казани. До строительства этого здания на участке располагались небольшие деревянные постройки с магазинами и парикмахерской. Новое сооружение существенно изменило облик улицы, придав ей особый архитектурный характер.

Эксперты отмечают высокую культурно-историческую ценность здания. Напомним, что ранее в Казани завершили реставрацию исторического дома «Шакир-солдата».

Наталья Жирнова