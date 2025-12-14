Новости общества

Казанский жилой дом на Пушкина может получить статус памятника архитектуры

09:34, 14.12.2025

Пятиэтажный дом считается одним из ярких примеров довоенной городской архитектуры Казани

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана рассматривает возможность включения жилого дома на пересечении улиц Пушкина и Островского (дом 5/43) в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Здание, построенное в 1949—1954 годах в стиле сталинского ампира, является работой известных советских архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Пятиэтажный дом считается одним из ярких примеров довоенной городской архитектуры Казани. До строительства этого здания на участке располагались небольшие деревянные постройки с магазинами и парикмахерской. Новое сооружение существенно изменило облик улицы, придав ей особый архитектурный характер.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Эксперты отмечают высокую культурно-историческую ценность здания. Напомним, что ранее в Казани завершили реставрацию исторического дома «Шакир-солдата».

Наталья Жирнова

