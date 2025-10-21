В России возбудили первое дело по новой статье УК о незаконной передаче номеров

За каждый успешно оформленный договор мужчина получал 9 тыс. рублей

В России возбудили первое уголовное дело по новой статье 274.4 УК РФ «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Статья вступила в силу 1 сентября текущего года.



По предварительным данным, житель Химок получил от знакомого предложение о заработке, которое заключалось в посещении офисов операторов связи и заключении договоров на оказание услуг связи на основании поддельных доверенностей от имени различных юрлиц. Злоумышленник также получил инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты.



Полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам, получая за каждый успешно оформленный договор 9 тыс. рублей.

В ходе обыска у него изъяты смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Рената Валеева