В американском университете произошла стрельба — подозреваемый не пойман

08:47, 14.12.2025

Сообщается о двух погибших

Фото: Реальное время

В Брауновском университете (Провиденс) 13 декабря вечером произошла стрельба. Инцидент случился в здании инженерного и физического факультетов.

Как сообщает RT, в результате два студента погибли, еще 20 получили ранения.

По словам заместителя начальника полиции Провиденса Тима О’Хары, подозреваемый — мужчина в черной одежде. Сначала президент США Дональд Трамп сообщил, что стрелка задержали, но потом опроверг эту информацию. Преступник до сих пор не пойман.

На месте работают более 400 сотрудников правоохранительных органов, включая агентов ФБР и ATF. Напомним, что ранее в Калифорнии во время детского праздника произошла стрельба.

Наталья Жирнова

