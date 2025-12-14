Власти Татарстана потратят 67 миллионов на техподдержку «Электронного здравоохранения»

Специалисты будут заниматься решением вопросов, возникающих при работе с системой, устранять сбои и восстанавливать работоспособность сервиса

Фото: Максим Платонов

Татарстан выделит более 67 миллионов рублей на организацию круглосуточной службы технической поддержки сервиса «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных закупок.

По условиям контракта, служба техподдержки должна обеспечивать помощь пользователям в любое время суток. Специалисты будут заниматься решением вопросов, возникающих при работе с системой, устранять сбои и восстанавливать работоспособность сервиса при возникновении неполадок.

Ранее «Реальное время» писало, что объем госзакупок Татарстана превысил 270 млрд рублей в 2025 году.



Ариана Ранцева