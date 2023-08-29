Продукция ТАИФ-СМ: от пустыни до Арктики

TAIF Lubricants — порядка 700 наименований масел и смазок во всех сегментах и для любых условий эксплуатации

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Десятки тысяч тонн смазочных материалов в год. Менее чем за 4 года единственный в России производитель полиальфаолефиновых масел — «ТАИФ-СМ», смог стать одним из лидеров отечественного рынка. О том, в каких условиях уже работает продукция под брендом TAIF Lubricants и какие планы строит компания на обозримое будущее — в материале «Реального времени».

В планах — 3 тысячи наименований

Если на старте работы выкупленного Группой ТАИФ и полностью модернизированного нижнекамского завода синтетических масел, переименованного в ООО «ТАИФ-СМ», производилось едва 40 наименований продукции, то сегодня линейка насчитывает порядка 700 наименований самого широкого спектра применения.

В апреле 2023 года с возможностями производства ООО «ТАИФ-СМ» ознакомились члены ассоциации автотранспортных предприятий РТ. Артем Рябов/realnoevremya.ru

— Компания приступила к работе в 2020 году после глубокой модернизации производства как первый и единственный в России производитель полиальфаолефиновых базовых масел. Сегодня мы выпускаем два вида продукции: базовые масла IV группы и смазочные материалы под брендом Taif Lubricants. Пиковая мощность завода — 208 тонн масел в сутки, что позволяет производить 60 тысяч тонн смазочных материалов и 10 тысяч тонн базовых масел в год, — в апреле 2023 года, принимая на производстве членов ассоциации автотранспортных предприятия РТ, рассказывал гостям генеральный директор «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов.

Алексей Осипов: «Пиковая мощность завода — 208 тысяч тонн масел в сутки». Артем Рябов/realnoevremya.ru

За столь непродолжительное время, «ТАИФ-СМ» сумел стать одним из лидеров российского рынка смазочных материалов в целом. Продукция предприятия востребована. Смазочные материалы TAIF Lubricants подтвердили высокий уровень качества, успев получить официальные одобрения таких крупнейших мировых автопроизводителей, как Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Daimler, VAG и MAN. Масла TAIF Lubricants для двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники лицензированы Американским институтом нефти (API — American Petroleum Institute).

Помимо моторных масел, компания производит обширную палитру масел для индустриальных (нефтехимическая, машиностроительная, металлообрабатывающая и др.) мощностей Российской Федерации. И здесь также имеются официальные одобрения от ведущих глобальных производителей специального оборудования, в частности Siemens.

ООО «ТАИФ-СМ» помимо моторных, производит широкую палитру индустриальных масел. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

В декабре 2022 года, дебютировав в регионально и федеральном конкурсах качества, сразу три наименования продукции «ТАИФ-СМ»: моторное масло для легковых автомобилей TAIF VIVACE, масло для тяжелой коммерческой техники TAIF INTRA и базовое полиальфаолефиновое масло, были отмечены званиями лауреатов и дипломантов.

В декабре 2022 года, на подведении итогов республиканского и федерального конкурсов качества, три продукта бренда TAIF Lubricants стали призерами. Максим Платонов/realnoevremya.ru

В самой компании подчеркивают: нынешний ассортимент производимой продукции из 700 наименований — не предел, и даже не середина пути:

— Широкий продуктовый портфель смазочных материалов изначально закладывался в стратегию развития бизнеса. За счет наличия полиальфаолефинов, мы способны произвести богатую палитру масел для применения в самых различных условиях: от критически низких до высоких температур. В планах, в течение ближайших 5 лет расширить наш продуктовый портфель до трех тысяч наименований, — рассказал в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергей Агабеков.

Центр R&D: любой продукт под четкие запросы

Завод синтетических масел — инновационное предприятие. Не только с точки зрения наличия уникального для России оборудования по производству ПАОМ, но и в том, что одновременно с модернизацией производственной составляющей большое внимание было уделено подбору персонала в созданный собственный Центр исследований и разработок (R&D), оснащенный по последнему слову техники. Но не техника главное.

— Наш Центр уникален именно людьми, которые тут работают. Сегодня Центр возглавляет Султан Шамсутдинов — выпускник Университета нефти и газа им. Губкина. Я и сам выпускник этого университета. А персонал мы набирали именно здесь — в Татарстане, потому, что хотим, чтобы кадры изначально воспитывались здесь, в наших корпоративных устоях, — отметил в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора компании по науке Сергей Агабеков.

Центр R&D ООО «ТАИФ-СМ» возглавляет выпускник Университета нефти и газа им. Губкина Султан Шамсутдинов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Главная задача Центра — разработка и подбор рецептур смазочных материалов, полностью отвечающих запросам потребителей. Работа ведется с учетом множества факторов: от условий эксплуатации отдельных узлов и механизмов, до их взаимодействия при работе оборудования в комплексе. Учитывается все: особенности конструкций, условий окружающей среды и температурных режимов, физико-химических характеристик самих смазочных материалов и их взаимодействие с металлами и всевозможными средами, с которыми им придется соприкасаться… Десятки всевозможных параметров и требований.

Дмитрий Бугаёв: «ТАИФ-СМ» — активный участник реализации федеральной политики импортозамещения на рынке смазочных материалов. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Максимум наших усилий направлен на импортозамещение. Мы видим, что спрос на синтетические масла премиального сегмента опережает предложение. Наша команда технологов, технических специалистов, маркетологов, специалистов коммерческого блока направила все силы на активное продвижение синтетических продуктов собственной разработки, что особенно важно сегодня, в условиях освобождающихся ниш на рынке импортных масел. Иными словами, речь идет о реализации политики импортозамещения, о необходимости которой часто говорится на федеральном уровне, — озвучил приоритеты директор по коммерческим вопросам ООО «ТАИФ-СМ» Дмитрий Бугаёв.

Продукция под брендом TAIF Lubricants широко представлена по всей России и за ее пределами. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Результат эффективности «ТАИФ-СМ», например, в сегменте масел и смазок для легковой, грузовой и специальной автомобильной техники, можно легко увидеть на полках автомагазинов и АЗС практически во всех регионах России. Это — значимая, но лишь малая часть работы компании и специалистов Центра R&D. Без ложной скромности, Сергей Агабеков подчеркивает:

— Если говорить об основной массе используемых в России масел и смазок, то мы можем создать в необходимых объемах альтернативу 99,9%. Остающиеся 0,1% — это специальные смазки, создающиеся на сырье, которое не производится в России. Но, я не говорю, что мы не сможем создать эти продукты. Просто потребуется чуть больше времени и помощь наших партнеров из дружественных стран.

Сергей Агабеков: «Мы способны заместить 99,9% основной массы используемых в России масел и смазок». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Что касается остальных продуктов, то большая часть из номенклатуры в 700 наименований (но не в объеме) — создавались под заказ.

— Это точечные реализации, точечные разработки: для предприятий, для стратегических узлов, для специального, в том числе гоночного транспорта, для оборудования, работающего в особых условиях. Не скажу, что никто кроме нас таких масел и смазок не сможет разработать, просто мы делаем это быстрее и качественнее, — отмечает Сергей Агабеков.

«ТАИФ-СМ», через своих дилеров плотно взаимодействует с действующими и будущими потребителями продукции компании. На базе Центра R&D успешно действует лаборатория мониторинга состояния смазочных материалов. Лабораторный анализ масла дает быструю и точную картину того, что происходит внутри двигателей, редукторов, компрессоров, гидросистем и других критически важных механизмов. Эффективный мониторинг позволяет оптимально планировать техническое обслуживание, уменьшить риск повреждения дорогостоящих установок и избежать внеплановых простоев. Отдел технической поддержки готов предоставить исчерпывающую информацию по применению любого из продуктов «ТАИФ-СМ», либо принять запрос на разработку нового продукта под меняющиеся задачи.

Иван Степанков: «От имени производителя мы контролируем процессы на производственных площадках заказчиков и всегда готовы к обратной связи». Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru

— Продукт от «ТАИФ-СМ» предлагается очень и очень качественный. При этом мы всегда имеем в виду, что клиенту может потребоваться что-то особое. Возможности для решения таких задач у компании-производителя — есть. Более того, мы и сами, причем бесплатно, ведем выборочный мониторинг на площадках заказчиков по оценке работы смазочных материалов в ходе эксплуатации. Мы берем образцы, «ТАИФ-СМ» в своем Центре R&D проводит анализы с выдачей заключения о том, что происходит с маслом. Клиенты получают возможность оценить эффективность использования отечественных масел, и, что не менее важно, видят, что от имени производителя мы контролируем процессы и всегда готовы к обратной связи, — в беседе с журналистом «Реального времени» поделился федеральный дистрибьютор ООО «ТАИФ-СМ» по направлению «Энергетика» — руководитель сектора «Наземные газовые турбины» нижегородской компании ООО «С-Техникс» Иван Степанков.

Масла и смазки, работающие в любых условиях

Продукция ООО «ТАИФ-СМ» сегодня представлена во всех сегментах готовых товарных масел в России:

моторные и трансмиссионные масла для легкового транспорта;

моторные и трансмиссионные масла для коммерческого, грузового транспорта и специальной техники;

индустриальные масла для различных отраслей промышленности;

масла для пищевой и фармацевтической индустрии;

водосмешиваемые и масляные смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки;

масла на основе полиалкиленгликолей и сложных эфиров.

В том числе налажено производство смазочных материалов на основе полиальфаолефинов — базовых синтетических масел, масел на основе сырья «октен-1», средневязких и высоковязких масел.

Продукция ООО «ТАИФ-СМ» сегодня представлена во всех сегментах рынка смазочных материалов России. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

С учетом того, что ПАОМ изначально создавался под эксплуатацию в условиях значительных перепадов температур, не испаряются, сохраняя при этом рабочую вязкость и стабильность, спектр применения подобных смазочных материалов крайне широк и продолжает развиваться. Сегодня полиальфаолефиновые масла активно востребованы для легковой автомобильной, в том числе гоночной техники, для большегрузного транспорта, работающего под постоянной нагрузкой и в условиях от жарких пустынь и до Крайнего Севера. ПАОМ отлично зарекомендовали себя на производствах, обеспечивая надежную работу различного индустриального оборудования.

Для информации: такие продукты, как TAIF ALLEGRO и TAIF VIVACE, гарантируют высокую эффективность продукции при использовании в жестких климатических условиях России. С марта 2022 года запущена в производство и реализацию линейка критически важных для металлообрабатывающего сектора промышленности РФ смазочно-охлаждающих жидкостей, состоящая из водосмешиваемых TAIF C-Fluid и масляных TAIF-С-Сut. Высокую эффективность показали редукторные, турбинные, компрессорные и другие масла, такие как TAIF MODUS PAO, TAIF RAVE PAO, TAIF HARMONY PAO. С сентября 2022 года, впервые в России и полностью на отечественном сырье, налажено производство собственных масел для гиперкомпрессоров.

Центр R&D продолжает активную работу по расширению производимой ООО «ТАИФ-СМ» номенклатуры. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Работа по расширению линейки производимых продуктов продолжается. В начале 2023 года через федерального дилера в направлении «Энергетика» поступил запрос на создание специального состава для одной из ГТУ в Ханты-Мансийском автономном округе.

— У них газотурбинные установки контейнерного размещения: то есть сам газотурбинный двигатель установлен в контейнере, а навесное оборудование, в частности маслоохладитель, снаружи. Зимой температура воздуха опускается ниже -40 ℃ и, если турбина останавливается, масло остывает и перестает циркулировать, даже несмотря на наличие подогрева. Каждый перезапуск становится проблематичным. Они услышали, что есть возможность использования синтетических турбинных масел на основе ПАО и обратились к нам. Благодаря работе Центра R&D ООО «ТАИФ-СМ», был подобран оптимальный рецепт, создана партия специального продукта и проблема была решена, — рассказал Иван Степанков.

Технические и технологические возможности Центра R&D позволяют подобрать уникальную рецептуру смазочных материалов под любую задачу. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сложных задач в «ТАИФ-СМ» — не боятся. Более того, уверены: чем их больше и чем выше уровень ответственности, тем интереснее работа. Одна из таких, как раз сейчас в активной фазе:

— Совместно с уральскими турбинными заводами, идет разработка негорючего масла для систем управления турбинами. Стоит задача создать масло, которое не поддерживает горение при температуре 550 ℃. Для информации: это специальное масло на основе различных соединений фосфора — то самое, которое управляет всеми нашими турбинами — всеми теми турбинами, что создают тепло и электроэнергию. Масло находится в замкнутой системе под высоким давлением. Простые варианты масел использовать нельзя, так как при разгерметизации произойдет вспышка. Катастрофа. Потребление таких масел порядка 20 тонн в год по всей России. Без ложной скромности скажу: мы уже практически добились успеха, — в интервью «Реальному времени» сообщил Сергей Агабеков.

Он также рассказал, что успешно реализуется «Арктический проект», по созданию целой линейки специальных масел, способных сохранять прокачиваемость при сверхнизких температурах, обеспечивая работу и автомобильной техники, и производственного оборудования, и генерирующих мощностей.

С 2023 года, ООО «ТАИФ-СМ» и бренд TAIF Lubricants — официальные партнеры одного из ведущих клубов России — «ТАИФМОТОРСПОРТ». Максим Платонов/realnoevremya.ru

В числе уже реализованных компанией уникальных заказов составы для гоночных болидов. К слову, с 2023 года «ТАИФ-СМ» стал официальным партнером одного из сильнейших клубов страны «ТАИФМОТОРСПОРТ».

— Мы, как масляный бренд, просто обязаны представлять наших коллег из автомобильного спорта. Для двигателя наш продукт — кровь и сила, — пояснил закономерность такого объединения генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов.

Кроме собственного научного центра, причем одного из лучших в стране, несомненным преимуществом компании является еще и возможность производить фактически любые по объему партии продукта. Причем недавно эту позицию «ТАИФ-СМ» дополнительно укрепил:

— Мы поставили еще один маленький реактор на одну тонну. Если в лабораторных условиях мы можем произвести опытную партию в 20—60 литров, то, благодаря этому реактору, мы теперь можем не в ущерб основным потокам производить до тонны продукта по спецзаказу. И то, что мы способны изготовить по факту любые объемы требующихся масел, очень нравится нашим заказчикам, — отметил Сергей Агабеков. И сразу привел пример: — Нас довольно часто просят делать какие-то точечные полиальфаолефины. В частности, одна из российских госкомпаний поручила создать на основе ПАОМ базовое масло с четко заданными характеристиками для применения в авиации. Это был интересный проект, который мы успешно реализовали.

Продукция «ТАИФ-СМ» уже сегодня успешно выполняет возложенные задачи в различных условиях и обширной географии. Реклама АО «ТАИФ». Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Продукция «ТАИФ-СМ» уже сегодня успешно справляется с возложенными на нее задачами по всей России и в странах не только ближнего, но и дальнего зарубежья, работает в жарких песках пустынь и под пронизывающими ветрами Севера, на крупных предприятиях и в личных автомобилях, авиационной технике, в железнодорожном, речном и морском флоте. С каждым днем заказов на создание новых масел в компанию поступает все больше. Причем вопроса — почему обращаются именно в «ТАИФ-СМ», в самой компании не возникает. Это — очевидно:

— Мы единственные, кто занимается вопросами создания смазочных материалов комплексно: и с теоретической, и с практической точки зрения. Другой такой компании, которая производила бы и базовые масла IV группы, и смазочные материалы под собственным брендом, и занималась наукой — в стране просто нет, — пояснил журналисту «Реального времени» генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов.