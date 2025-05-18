Максим Новиков: «94,8% извлечения светлых нефтепродуктов из тонны сырья — это не предел»
Международная выставка Russia Halal Expo 2025 объединила стенды 12 стран и 11 субъектов РФ
В Казани завершил свою работу XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», собравший гостей из 103 стран. В деловую программу вошли около 140 конференций по 20 ключевым направлениям работы. Также традиционно на площадке МВЦ «Казань Экспо» развернулась международная выставка экономического и научно-технологического сотрудничества Russia Halal Expo 2025. В двух павильонах разместились десятки стендов государств, регионов и представителей крупного бизнеса. Одним из ярких участников Russia Halal Expo 2025 стала нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Подробности — в материале «Реального времени».
Слоган форума: «Доверие и сотрудничество»
Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» начал работу еще 13 мая, но официальное открытие и его, и выставки Russia Halal Expo 2025 состоялось 15-го числа. И в этот день на площадке МВЦ «Казань Экспо» было очень многолюдно.
Сам форум стартовал в Казани уже в 16-й раз, и в третий раз он имеет статус события федерального.
Официальную часть предварил аят из священного Корана, прозвучавший из уст председателя ДУМ РТ, муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.
— От имени правительства РФ и от себя лично рад приветствовать вас на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»! Главный слоган форума сформулирован как «Доверие и сотрудничество». И это неслучайно. Именно укрепление взаимного доверия стало фундаментом, на котором сегодня строятся отношения между Россией и мусульманскими странами. Доверие является ключевым фактором развития нашего партнерства, которое охватывает все аспекты многогранного сотрудничества и перерастает в прочное стратегическое партнерство, — приветствовал собравшихся заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.
Вице-премьер федерального правительства также подчеркнул:
— Мы высоко ценим готовность наших партнеров к прямому диалогу и глубокое понимание российской позиции по ключевым международным и региональным проблемам. Такой подход позволяет не только сохранить, но и укреплять наше партнерство. Открываются новые горизонты сотрудничества. Это подтверждается и динамичным ростом товарооборота между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества (ОИС). За последние 4 года он вырос на 44%. Также стимулирует экономический рост и создает новые перспективы для партнерства туризм. За последние 5 лет количество туристических поездок между Россией и государствами ОИС увеличилось на 26%, а количество туристов выросло в 2,5 раза. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокие темпы развития сотрудничества и в будущем.
Заместитель генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам, его превосходительство доктор Ахмад Кавеса Сенгендо подчеркнул важность в глобальном масштабе индустрии халяль, давно перешагнувшей рамки не только религии и ставшей, как подчеркнул спикер, «символом хорошего качества и полезности». Приветствуя участников и гостей форума и выставки, он выразил надежду:
— Что данная выставка послужит надежной основой для всех заинтересованных сторон, чтобы собраться вместе и обсудить вопросы, связанные с развитием индустрии халяль в Российской Федерации, и внесет свой вклад в укрепление дальнейшего сотрудничества между государствами — членами ОИС и РФ.
Раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов отметил:
— За годы своего существования KazanForum стал уникальной площадкой для общения представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, дипломатических миссий, ведущих инвесторов и бизнесменов, а также топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Традиционно в рамках KazanForum проходит ежегодная международная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo. Она охватывает практически все сферы экономики и объединяет компании. Форум и выставка способствуют обмену опытом и лучшими практиками халяль-индустрии, развитию культурного обмена, созданию возможностей для обсуждения новых технологических устройств развития и укрепления взаимопонимания между народами, политических связей между государствами.
Рустам Минниханов пригласил всех принять активное участие в деловой программе форума и обязательно найти возможность посетить выставку. Он вместе с коллегами по торжественной церемонии открытия подал личный пример, отправившись на обход экспозиции. А взглянуть и в самом деле было на что.
И одного зала мало
Часть выставочных экспонатов встречали гостей уже на уличной площадке МВЦ «Казань Экспо». Оно и понятно: вертолеты, грузовая и легковая техника, а также суда в помещении просто не уместились бы. Тем более что на огромных площадях основного выставочного комплекса в буквальном смысле этого слова практически не осталось ни одного свободного метра.
Оба демонстрационных зала поражали размахом и разнообразием экспозиций. Узбекистан, Туркменистан, Турецкая Республика, Марокко, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Кыргызстан, Казахстан, Республика Сенегал и регионы России привезли в столицу Татарстана то, чем гордятся и что готовы предложить деловым партнерам.
Стенд Группы ТАИФ, объединивший АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16» и ООО «ТАИФ-СМ», притягивал внимание многих. Одной из первых ознакомиться не только с предлагаемой продукцией, но и больше узнать о технологиях в области нефтепереработки в сопровождении вице-премьера Республики Татарстан, министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко подошла солидная делегация Афганистана.
«Среди переработчиков сырой нефти такого результата в мире ни у кого больше нет»
Чуть позже и не менее внимательно презентацию генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова слушали официальные лица.
— В переработке нефтяного сырья «ТАИФ-НК» использует собственную технологию — «ТАИФ-Combi». Отбор светлых нефтепродуктов у нас сегодня составляет 94,8%. Среди переработчиков сырой нефти такого результата в мире ни у кого больше нет. Мы постоянно работаем над углублением переработки. В ноябре прошлого года мы анонсировали ввод в эксплуатацию установки завершающего передела. Успешно работаем на ней уже порядка пяти месяцев и уже произвели более 30 тысяч тонн концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ), — провел краткую презентацию Максим Новиков.
— Все нормально работает? — уточнил раис Татарстана, продемонстрировав тем самым, что в курсе технологии, о которой идет речь.
— Да. Отгружаем продукцию потребителям, — включился в диалог генеральный директор АО «ТАИФ» (головная компания Группы компаний ТАИФ, — прим. ред.) Тимур Шигабутдинов.
Рустам Минниханов в свою очередь, поглядывая на стенд «ТАИФ-НК», что-то коротко проговорил участвующему в обходе экспозиции заместителю генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмаду Кавеса Сенгендо. Можно предположить, что речь шла как раз о технологическом прорыве татарстанской нефтеперерабатывающей компании.
«Тип и качество сырья — это очень важно»
Чуть позже — в интервью для СМИ — Максим Новиков пояснил, почему в своем выступлении он сделал акцент на показателе извлечения светлых нефтепродуктов именно из сырой нефти.
— Во время презентации раису Татарстана и гостям выставки мы рассказали об используемой нами собственной технологии. Она называется «ТАИФ-Combi» и предназначена для максимального углубления переработки нефти с получением высокомаржинальных качественных светлых нефтепродуктов. Повторюсь, нами достигнут показатель 94,8% извлечения светлых нефтепродуктов. Причем из сырой нефти. И это очень важно, потому что многие нефтеперерабатывающие предприятия, в отличие от «ТАИФ-НК», используют смесевое сырье. Мы же перерабатываем сырую нефть, которая добывается в Российской Федерации, в основном в Татарстане. Признаться — не лучшее сырье. В глобальном масштабе в перерабатываемой нами нефти содержание серы намного выше, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК».
То, что раньше оставалось после переработки гудрона и газойля на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти — темный, мало востребованный, низкомаржинальный продукт, с осени прошлого года превращается в светлые высококачественные нефтепродукты стандарта не ниже Euro-5 и тот самый КОГГ, о котором Максим Новиков рассказывал посетителям стенда.
— Это сырье прошло серьезные этапы переработки с вовлечением водорода, высокими температурами и давлением. Мы максимально избавили его от серы. Для информации: уровень извлечение серы на «ТАИФ-НК» составляет 94%. И это не предел. Чем выше извлечение светлых, тем больше извлечение серы. Кроме того, наш конечный продукт КОГГ полностью избавлен от «головной боли» для всех металлургов — канцерогена «бензопирен». Он экологически чистый. Как следствие, продукт имеет уникальные и востребованные свойства, интересен металлургической отрасли и имеет привлекательную для нас цену. Плюс это наш вклад в общую маржинальность производственных процессов компании и экологичность процессов. Положительный эффект от эксплуатации в течение 5 месяцев этой новой установки уже доказан на практике, — подчеркнул Максим Новиков.
Что касается извлеченной из нефтяного сырья серы, то ей тоже нашлось применение. Компания освоила производство удобрения — сернистого бентонита. Его «ТАИФ-НК» впервые презентовал в июле прошлого года на площадке Международной агропромышленной выставки «АгроВолга». На KazanForum образцы этой продукции компания также привезла. И интерес сернистый бентонит вызвал серьезный.
«Делаем ставку на качество»
В числе лидеров среди нефтепереработчиков «ТАИФ-НК» не только по извлечению светлых нефтепродуктов, но и по сложности используемой технологии.
— Мы провели анализ достоверных источников по всем используемым в мире технологиям переработки нефти и по факту достигнутых результатов. Можем уверенно заявлять: по извлечению светлых нефтепродуктов на тонну сырого нефтяного сырья мы в глобальном масштабе занимаем первую строчку. Естественно, достичь такого можно только используя высокотехнологичное оборудование. 12,8 по индексу Нельсона — это очень высокий показатель, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК».
Он также добавил:
— Да, вполне возможно, что кто-то из коллег по отрасли нефтепереработки может сказать, что добился таких же, а то и лучших результатов. Но! Нужно учитывать, что именно перерабатывают компании — какое сырье и какие продукты получают на выходе. Мы перерабатываем тяжелую высокосернистую нефть и получаем 94,8% извлечения светлых нефтепродуктов. Мы делаем ставку на качество. Возможно, у нас не самые большие объемы: суммарно наша переработка составляет порядка 8 млн тонн по сырью в год. Но делаем мы свою работу качественно и получаем максимальный эффект. И в этом с нами в мире мало кто может соперничать.
В завершении интервью Максим Новиков подчеркнул: профильные выставки и форумы — хороший импульс для завязывания новых деловых знакомств и укрепления существующих договоренностей. Причем, как отметил генеральный директор компании, сами мероприятия пролетают очень быстро, и времени едва хватает на предварительные переговоры и для того, чтобы обменяться контактами. А основное общение между специалистами начинается уже постфактум. Потому к теме реального эффекта от Russia Halal Expo 2025 можно будет вернуться немного позже.
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