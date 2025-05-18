Максим Новиков: «94,8% извлечения светлых нефтепродуктов из тонны сырья — это не предел»

Международная выставка Russia Halal Expo 2025 объединила стенды 12 стран и 11 субъектов РФ

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершил свою работу XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», собравший гостей из 103 стран. В деловую программу вошли около 140 конференций по 20 ключевым направлениям работы. Также традиционно на площадке МВЦ «Казань Экспо» развернулась международная выставка экономического и научно-технологического сотрудничества Russia Halal Expo 2025. В двух павильонах разместились десятки стендов государств, регионов и представителей крупного бизнеса. Одним из ярких участников Russia Halal Expo 2025 стала нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Подробности — в материале «Реального времени».

Слоган форума: «Доверие и сотрудничество»

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» начал работу еще 13 мая, но официальное открытие и его, и выставки Russia Halal Expo 2025 состоялось 15-го числа. И в этот день на площадке МВЦ «Казань Экспо» было очень многолюдно.

Официальное открытия форума и выставки состоялось 15 мая и собрало много участников и гостей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сам форум стартовал в Казани уже в 16-й раз, и в третий раз он имеет статус события федерального.

Официальную часть предварил аят из священного Корана, прозвучавший из уст председателя ДУМ РТ, муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Торжественную церемонию открытия предварила молитва. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— От имени правительства РФ и от себя лично рад приветствовать вас на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»! Главный слоган форума сформулирован как «Доверие и сотрудничество». И это неслучайно. Именно укрепление взаимного доверия стало фундаментом, на котором сегодня строятся отношения между Россией и мусульманскими странами. Доверие является ключевым фактором развития нашего партнерства, которое охватывает все аспекты многогранного сотрудничества и перерастает в прочное стратегическое партнерство, — приветствовал собравшихся заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: «От имени правительства РФ и от себя лично рад приветствовать вас на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»! Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Вице-премьер федерального правительства также подчеркнул:

— Мы высоко ценим готовность наших партнеров к прямому диалогу и глубокое понимание российской позиции по ключевым международным и региональным проблемам. Такой подход позволяет не только сохранить, но и укреплять наше партнерство. Открываются новые горизонты сотрудничества. Это подтверждается и динамичным ростом товарооборота между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества (ОИС). За последние 4 года он вырос на 44%. Также стимулирует экономический рост и создает новые перспективы для партнерства туризм. За последние 5 лет количество туристических поездок между Россией и государствами ОИС увеличилось на 26%, а количество туристов выросло в 2,5 раза. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокие темпы развития сотрудничества и в будущем.

Гостей и участников выставки также приветствовал заместитель генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сенгендо. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заместитель генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам, его превосходительство доктор Ахмад Кавеса Сенгендо подчеркнул важность в глобальном масштабе индустрии халяль, давно перешагнувшей рамки не только религии и ставшей, как подчеркнул спикер, «символом хорошего качества и полезности». Приветствуя участников и гостей форума и выставки, он выразил надежду:

— Что данная выставка послужит надежной основой для всех заинтересованных сторон, чтобы собраться вместе и обсудить вопросы, связанные с развитием индустрии халяль в Российской Федерации, и внесет свой вклад в укрепление дальнейшего сотрудничества между государствами — членами ОИС и РФ.

Рустам Минниханов: «Russia Halal Expo охватывает практически все сферы экономики и объединяет компании». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов отметил:

— За годы своего существования KazanForum стал уникальной площадкой для общения представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, дипломатических миссий, ведущих инвесторов и бизнесменов, а также топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Традиционно в рамках KazanForum проходит ежегодная международная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo. Она охватывает практически все сферы экономики и объединяет компании. Форум и выставка способствуют обмену опытом и лучшими практиками халяль-индустрии, развитию культурного обмена, созданию возможностей для обсуждения новых технологических устройств развития и укрепления взаимопонимания между народами, политических связей между государствами.

Рустам Минниханов пригласил всех принять активное участие в деловой программе форума. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов пригласил всех принять активное участие в деловой программе форума и обязательно найти возможность посетить выставку. Он вместе с коллегами по торжественной церемонии открытия подал личный пример, отправившись на обход экспозиции. А взглянуть и в самом деле было на что.

И одного зала мало

Часть выставочных экспонатов встречали гостей уже на уличной площадке МВЦ «Казань Экспо». Оно и понятно: вертолеты, грузовая и легковая техника, а также суда в помещении просто не уместились бы. Тем более что на огромных площадях основного выставочного комплекса в буквальном смысле этого слова практически не осталось ни одного свободного метра.

Стенд Группы ТАИФ, объединивший АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16» и ООО «ТАИФ-СМ», притягивал внимание многих. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Оба демонстрационных зала поражали размахом и разнообразием экспозиций. Узбекистан, Туркменистан, Турецкая Республика, Марокко, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Кыргызстан, Казахстан, Республика Сенегал и регионы России привезли в столицу Татарстана то, чем гордятся и что готовы предложить деловым партнерам.

Одной из первых стенд Группы ТАИФ посетила делегация Афганистана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стенд Группы ТАИФ, объединивший АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16» и ООО «ТАИФ-СМ», притягивал внимание многих. Одной из первых ознакомиться не только с предлагаемой продукцией, но и больше узнать о технологиях в области нефтепереработки в сопровождении вице-премьера Республики Татарстан, министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко подошла солидная делегация Афганистана.

«Среди переработчиков сырой нефти такого результата в мире ни у кого больше нет»

Чуть позже и не менее внимательно презентацию генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова слушали официальные лица.

Максим Новиков рассказал участникам обхода экспозиции о ключевых достижениях нефтеперерабатывающей компании. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В переработке нефтяного сырья «ТАИФ-НК» использует собственную технологию — «ТАИФ-Combi». Отбор светлых нефтепродуктов у нас сегодня составляет 94,8%. Среди переработчиков сырой нефти такого результата в мире ни у кого больше нет. Мы постоянно работаем над углублением переработки. В ноябре прошлого года мы анонсировали ввод в эксплуатацию установки завершающего передела. Успешно работаем на ней уже порядка пяти месяцев и уже произвели более 30 тысяч тонн концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ), — провел краткую презентацию Максим Новиков.

За 5 месяцев новая установка произвела более 30 тысяч тонн КОГГ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Все нормально работает? — уточнил раис Татарстана, продемонстрировав тем самым, что в курсе технологии, о которой идет речь.

— Да. Отгружаем продукцию потребителям, — включился в диалог генеральный директор АО «ТАИФ» (головная компания Группы компаний ТАИФ, — прим. ред.) Тимур Шигабутдинов.

В диалог включился Тимур Шигабутдинов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов в свою очередь, поглядывая на стенд «ТАИФ-НК», что-то коротко проговорил участвующему в обходе экспозиции заместителю генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмаду Кавеса Сенгендо. Можно предположить, что речь шла как раз о технологическом прорыве татарстанской нефтеперерабатывающей компании.

«Тип и качество сырья — это очень важно»

Чуть позже — в интервью для СМИ — Максим Новиков пояснил, почему в своем выступлении он сделал акцент на показателе извлечения светлых нефтепродуктов именно из сырой нефти.

— Во время презентации раису Татарстана и гостям выставки мы рассказали об используемой нами собственной технологии. Она называется «ТАИФ-Combi» и предназначена для максимального углубления переработки нефти с получением высокомаржинальных качественных светлых нефтепродуктов. Повторюсь, нами достигнут показатель 94,8% извлечения светлых нефтепродуктов. Причем из сырой нефти. И это очень важно, потому что многие нефтеперерабатывающие предприятия, в отличие от «ТАИФ-НК», используют смесевое сырье. Мы же перерабатываем сырую нефть, которая добывается в Российской Федерации, в основном в Татарстане. Признаться — не лучшее сырье. В глобальном масштабе в перерабатываемой нами нефти содержание серы намного выше, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Максим Новиков: «На сегодняшний момент нами достигнут показатель 94,8% извлечения светлых нефтепродуктов из тонны сырья». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

То, что раньше оставалось после переработки гудрона и газойля на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти — темный, мало востребованный, низкомаржинальный продукт, с осени прошлого года превращается в светлые высококачественные нефтепродукты стандарта не ниже Euro-5 и тот самый КОГГ, о котором Максим Новиков рассказывал посетителям стенда.

— Это сырье прошло серьезные этапы переработки с вовлечением водорода, высокими температурами и давлением. Мы максимально избавили его от серы. Для информации: уровень извлечение серы на «ТАИФ-НК» составляет 94%. И это не предел. Чем выше извлечение светлых, тем больше извлечение серы. Кроме того, наш конечный продукт КОГГ полностью избавлен от «головной боли» для всех металлургов — канцерогена «бензопирен». Он экологически чистый. Как следствие, продукт имеет уникальные и востребованные свойства, интересен металлургической отрасли и имеет привлекательную для нас цену. Плюс это наш вклад в общую маржинальность производственных процессов компании и экологичность процессов. Положительный эффект от эксплуатации в течение 5 месяцев этой новой установки уже доказан на практике, — подчеркнул Максим Новиков.

Сернистый бентонит был также представлен на стенде АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается извлеченной из нефтяного сырья серы, то ей тоже нашлось применение. Компания освоила производство удобрения — сернистого бентонита. Его «ТАИФ-НК» впервые презентовал в июле прошлого года на площадке Международной агропромышленной выставки «АгроВолга». На KazanForum образцы этой продукции компания также привезла. И интерес сернистый бентонит вызвал серьезный.

«Делаем ставку на качество»

В числе лидеров среди нефтепереработчиков «ТАИФ-НК» не только по извлечению светлых нефтепродуктов, но и по сложности используемой технологии.

— Мы провели анализ достоверных источников по всем используемым в мире технологиям переработки нефти и по факту достигнутых результатов. Можем уверенно заявлять: по извлечению светлых нефтепродуктов на тонну сырого нефтяного сырья мы в глобальном масштабе занимаем первую строчку. Естественно, достичь такого можно только используя высокотехнологичное оборудование. 12,8 по индексу Нельсона — это очень высокий показатель, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также добавил:

— Да, вполне возможно, что кто-то из коллег по отрасли нефтепереработки может сказать, что добился таких же, а то и лучших результатов. Но! Нужно учитывать, что именно перерабатывают компании — какое сырье и какие продукты получают на выходе. Мы перерабатываем тяжелую высокосернистую нефть и получаем 94,8% извлечения светлых нефтепродуктов. Мы делаем ставку на качество. Возможно, у нас не самые большие объемы: суммарно наша переработка составляет порядка 8 млн тонн по сырью в год. Но делаем мы свою работу качественно и получаем максимальный эффект. И в этом с нами в мире мало кто может соперничать.

В завершении интервью Максим Новиков подчеркнул: профильные выставки и форумы — хороший импульс для завязывания новых деловых знакомств и укрепления существующих договоренностей. Причем, как отметил генеральный директор компании, сами мероприятия пролетают очень быстро, и времени едва хватает на предварительные переговоры и для того, чтобы обменяться контактами. А основное общение между специалистами начинается уже постфактум. Потому к теме реального эффекта от Russia Halal Expo 2025 можно будет вернуться немного позже.