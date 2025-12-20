Казань начала XXI века: вдоль по Тукаевской и Ухтомского, от дома Беркутова и до «Смены»

Идем в сторону вокзала и пытаемся вспомнить город

Юнусовская площадь. Справа — дом Беркутова, слева — Юнусовых — Апанаевых. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В четвертой части «прогулок» по Казани 2002—2003 годов, которые мы проводим с помощью фотографий популяризатора краеведения Ильи Евлампиева, изучим до конца улицу Тукая. До революции здесь было три улицы — Екатерининская, Тихвинская и Поповка. После это была Тукаевская. И хотя в 1986-м, в год столетия поэта, ей дали имя Габдуллы Тукая, местные порой называют ее по-старому.

Дом Беркутова (ул. Габдуллы Тукая, 69)

Вернемся сначала на Юнусовскую площадь. Справа и сейчас стоит дом Беркутова. В 2019 году он после работы волонтеров «Том Сойер Феста» сменил зеленый цвет на более гармоничный голубой, а на крыше появился парапет с балюстрадой и аттиками слуховых окон, которые можно увидеть, например, на фото памятника Муллануру Вахитову, что открыли в саду в 1922 году.

Это объект культурного наследия муниципального значения, построенный в конце XIX века. Жил здесь врач пятой полицейской части Николай Иванович Беркутов. Кстати там, где сейчас висит табличка о названии улицы Фатыха Карима, располагался парадный вход. Благодаря тому, что Беркутов лечил многих бесплатно, доктору удалось выжить в годы революции.

Но жилплощадь уплотнили, здесь появилось три семьи, включая дальних родственников Беркутова. В свое время жильцы отказались отсюда съезжать и сами начали ремонтировать дом. Сейчас это редкий в слободе деревянный особняк, в котором нет ни гостиницы, ни офисов.

Внимательный зритель заметит, что и после дома Беркутова стоят отнюдь не современные высотки. К кардинальной перестройке слободы приступят чуть позже.

Типография и дом Файзуллина. предоставлено Ильей Евлампиевым

Типография братьев Каримовых (ул. Парижской Коммуны, 18-20)

А теперь перенесемся через улицу Татарстан и перейдем перекресток с улицей Парижской Коммуны. Рабочие заканчивают покраску типографии Каримовых, которые с 1900 по 1919 год печатали и продавали здесь книги.

Изначально это был дом Валея Яушева, после — Мухаметбадретдина Апанаева, чей особняк и называют домом Юнусовых — Апанаевых. Каримовым он его продал в 1906-м. До переезда сюда Мухаметзян, Шарифзян и Хасан работали на Московской, 66, в доме других братьев — Юнусовых.

Новый трехэтажный корпус типографии Каримовы возводят в 1910 году. Сейчас здесь то идет торговля, то снова все затихает. По одному из вариантов, достаточно обоснованному, здание даже хотели передать Институту языка, литературы и искусств, который, по сути, ютится на Карла Маркса, 12, но не сложилось.

Далее на фото — покосившийся забор на месте исчезнувшего здания и дом крестьянина Шамсутдина Файзуллина, он из последователей религиозного деятеля Багаутдина Ваисова, одного из столпов идей «булгаризма» в татарской истории.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Сабитова (ул. Габдуллы Тукая, 31)

Как можно увидеть, и 20 с лишним лет назад, и сейчас в здании работает общепит. Сейчас дом приобрел единообразие в цвете.

Его владелец, Гайнутдин Сабитов, торговал тюбетейками, калфаками и мануфактурой, как и его отец, был попечителем Сеннобазарной и Бурнаевской мечетей. Его продукция получала награды на выставках в Амстердаме, Лондоне, Париже и Неаполе.

На другой стороне, где сейчас новенький центр торговли, стоял полукаменный дом Мухамет-Юсупа (или Мухамет-Юсуфа) Абдулсаттаровича Сагитова, а также его детей. Сагитовское медресе находится через дорогу, это одноэтажная часть «Мухаммадии».

Было оно, кстати, консервативным, открыл его дед Сагитова, имам Сагит бин Ахмед. Считается, что именно Мухамет-Юсуф стал прообразом главного героя в повести «Фатхулла хазрат» Фатиха Амирхана, в котором с помощью заморозки муллу переносят в середину XX века и предсказывают появление мобильных телефонов.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Шамсутдинова — Ишметьева (улица Габдуллы Тукая, 13)

Здесь уже начинается часть городской истории, когда приходиться гадать, что изображено на фото. Красный дом слева — это построенный в наше время девятый дом по Тукаевской. Место 11-го и 13-го занимает новостройка, введение в эксплуатацию которой все еще затягивается. Справа начинается сквер, ведущий к Тихвинской церкви. Обратите внимание, что 11-й уже законсервирован, а 13-й подает признаки жизни.

Дом в 1881 году по проекту Петра Аникина построил крестьянин деревни Большая Атня Багаутдин Шамсутдинов, торговавший в Казани сырьем и даже ставший временным купцом второй гильдии. После зданием владел сын Фазылзян Шамсутдинов, а до революции — мещанин Тухватулла Ишметьев.

предоставлено Ильей Евлампиевым

«Смена» (ул. Бурхана Шахиди, 7)

Позади растерзанного рекламного плаката — здание фуражного склада (сенохранилища) и конюшни XIX века, которое потом стало просто складом, позже еще и автомойкой и лишь затем превратилось в Центр современной культуры «Смена». В кадр попали не только трамваи, но и один из автобусов ПАЗ, которые, наряду с «Газелями», составляли часть транспортного ландшафта Казани. Их начали выводить из пассажирских перевозок после 1000-летия Казани, а окончательно большие автобусы закрепились к началу 2010-х.

