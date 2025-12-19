Новости общества

Капремонт трех районных ЦРБ в Татарстане обойдется в 160 млн рублей

18:47, 19.12.2025

Все работы должны завершиться к 1 декабря 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

На сайте государственных закупок появился тендер на проведение капитального ремонта трех центральных районных больниц.

Согласно документам, работы будут проводиться в Мензелинской центральной районной больнице с благоустройством прилегающей территории, приобретением мебели, оборудования и инвентаря. На выделенные деньги там проведут второй этап ремонта. Также работы будут проведены в Уруссинской ЦРБ с приобретением оборудования, инвентаря и благоустройством территории. А третьей станет Алексеевская ЦРБ, здесь также приобретут оборудование, мебель, инвентарь и благоустроят территорию.

На все капремонты Главстрой Татарстана выделяет общую сумму 160 млн рублей. А работы должны завершиться почти через год — до 1 декабря 2026 года.

Наталья Жирнова

