«Волжская тропа» запускает серию зимних активностей в рамках проекта раиса Татарстана
Речь идет о проекте «Зима в Татарстане»
В рамках проекта раиса Татарстана Рустама Минниханова «Зима в Татарстане» на «Волжской тропе» состоится серия тематических походов. Всего запланировано проведение четырех мероприятий, сообщается в социальных сетях проекта «Волжская тропа».
Сообщается, что участников ждут следующие активности:
- поход «С чего начинается «Волжская тропа»;
- спортивный маршрут «Спортивная зима на «Волжской тропе»;
- квест «Маршрут Лисы».
Сообщается, что все мероприятия будут организованы на бесплатной основе. Напомним, что в августе Рустам Минниханов подчеркнул важность развития туристической инфраструктуры в Камско-Устьинском районе, отметив его выгодное расположение и потенциал для привлечения туристов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».