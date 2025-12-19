Новости общества

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Волжская тропа» запускает серию зимних активностей в рамках проекта раиса Татарстана

15:49, 19.12.2025

Речь идет о проекте «Зима в Татарстане»

«Волжская тропа» запускает серию зимних активностей в рамках проекта раиса Татарстана
Фото: Галия Шакирова

В рамках проекта раиса Татарстана Рустама Минниханова «Зима в Татарстане» на «Волжской тропе» состоится серия тематических походов. Всего запланировано проведение четырех мероприятий, сообщается в социальных сетях проекта «Волжская тропа».

Сообщается, что участников ждут следующие активности:

  • поход «С чего начинается «Волжская тропа»;
  • спортивный маршрут «Спортивная зима на «Волжской тропе»;
  • квест «Маршрут Лисы».

Сообщается, что все мероприятия будут организованы на бесплатной основе. Напомним, что в августе Рустам Минниханов подчеркнул важность развития туристической инфраструктуры в Камско-Устьинском районе, отметив его выгодное расположение и потенциал для привлечения туристов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также