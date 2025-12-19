Москва и Татарстан укрепляют сотрудничество в туризме на международном форуме

Партнерство направлено на рост турпотоков

Москва и Татарстан заключили стратегическое соглашение о развитии делового туризма на Международном форуме Meet Global MICE Congress 2025 в Москве. Документ подписали председатель Комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. Партнерство направлено на рост турпотоков, создание совместных маршрутов и синхронизацию усилий по привлечению масштабных мероприятий в оба региона, сообщила пресс-служба Комитета республики по туризму.



В рамках программы работал стенд Татарстана, где представители Комитета республики по туризму знакомили гостей форума с туристическими возможностями региона.

Форум собрал 2,5 тысячи профессионалов индустрии из разных регионов России и 34 стран мира. В рамках конгресса организовали более 3 200 деловых встреч, а на выставке представили стенды 115 экспонентов из России, БРИКС и СНГ. Деловая программа включает свыше 15 сессий, посвященных трендам MICE-индустрии, межгосударственному сотрудничеству и будущему делового туризма.

Иванов также провел на форуме презентацию MICE-потенциала Татарстана, представив возможности для организации международных мероприятий иностранным коллегам и участникам.

Ранее сообщалось, что депутаты трех уровней власти договорились о совместной работе в Нижнекамске. За 2025 год при поддержке федерального центра, республики и местных предприятий в районе реализовано около 40 социально значимых проектов на сумму более 11 млрд рублей.

Никита Егоров