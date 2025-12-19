Новости технологий

13:56 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане запустили первое производство отечественных УЗИ-аппаратов

17:59, 19.12.2025

Производственные мощности позволяют выпускать до тысячи диагностических аппаратов ежегодно с перспективой дальнейшего расширения

В Татарстане запустили первое производство отечественных УЗИ-аппаратов
Фото: предоставлено пресс-службой Минпромторга РТ

В промышленном парке «Зеленодольск» открылось первое в Татарстане производство ультразвуковых диагностических систем. Предприятие создано российской компанией «СОНОРУС», специализирующейся на разработке и производстве современного медицинского оборудования, сообщает Минпромторг Татарстана.

Производственный комплекс разместился на площади 600 кв. метров. Сообщается, что на предприятии работает команда из 15 специалистов. Производственные мощности позволяют выпускать до тысячи диагностических аппаратов ежегодно с перспективой дальнейшего расширения. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Напомним, что ранее казанский Ту-214 успешно провел свой первый испытательный полет.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также