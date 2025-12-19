В Татарстане запустили первое производство отечественных УЗИ-аппаратов
Производственные мощности позволяют выпускать до тысячи диагностических аппаратов ежегодно с перспективой дальнейшего расширения
В промышленном парке «Зеленодольск» открылось первое в Татарстане производство ультразвуковых диагностических систем. Предприятие создано российской компанией «СОНОРУС», специализирующейся на разработке и производстве современного медицинского оборудования, сообщает Минпромторг Татарстана.
Производственный комплекс разместился на площади 600 кв. метров. Сообщается, что на предприятии работает команда из 15 специалистов. Производственные мощности позволяют выпускать до тысячи диагностических аппаратов ежегодно с перспективой дальнейшего расширения. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
