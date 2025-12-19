Депутаты трех уровней власти договорились о совместной работе в Нижнекамске

За 2025 год при поддержке федерального центра, республики и местных предприятий в районе реализовано около 40 социально значимых проектов на сумму более 11 млрд рублей

В Нижнекамске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между представителями органов власти трех уровней — федерального, республиканского и муниципального. Документ призван стать эффективным инструментом для решения различных задач в регионе, сообщает глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Соглашение вместе с Радмиром Беляевым подписали депутаты Госдумы России Олег Морозов и Айдар Метшин и депутат Госсовета РТ Илшат Салахов. К соглашению также присоединился сенатор Совфеда России Геннадий Емельянов в заочном формате.

Сообщается, что эффективность подобного формата взаимодействия уже доказана практикой. За 2025 год при поддержке федерального центра, республики и местных предприятий в районе реализовано около 40 социально значимых проектов на общую сумму более 11 млрд рублей. В рамках этих программ были обновлены дороги, инженерные сети, отремонтированы школы, учреждения культуры и жилые дома.

— На встрече обсудили дальнейшие планы и острые, волнующие нижнекамцев вопросы: контроль за безнадзорными животными, уровень заработной платы работников культуры, будущее Камских Полян и включение поселка в перечень опорных населенных пунктов. Все вопросы взяты в работу, и наши федеральные коллеги подтвердили готовность поддерживать их решение, — сообщил глава Нижнекамского района.



Наталья Жирнова