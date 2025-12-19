«Итоги года» с Владимиром Путиным завершились: они продлились почти пять часов

Всего от россиян поступило свыше 3 миллионов обращений

Традиционное мероприятие с президентом России Владимиром Путиным «Итоги года» продлилось более четырех часов. За это время президенту удалось ответить на несколько десятков вопросов.

Первый вопрос, на который ответил президент, — о способах и вариантах разрешения российско-украинского конфликта. По словам Путина, Россия пока не видит предпосылок к мирному урегулированию со стороны Украины.

Не обошлось и без ответов на вопросы из сферы экономики. Так, Владимир Путин заявил, что не отрицает вероятности снижения налоговой нагрузки. А также поручил отменить мораторий на штрафы для застройщиков с начала 2026-го.

Упомянул в положительном ключе и столицу Татарстана — Казань. По словам президента, город заслуженно стал культурной столицей исламского мира в 2026 году. Однако не подтвердил личного участия в KazanForum 2026 года.

По словам одного из ведущих — Павла Зарубина, всего было получено более 3 миллионов обращений, из которых почти 500 тыс. — через мессенджер МАХ. Все неозвученные вопросы будут обработаны в координационном центре правительства России, а затем направлены для решения в соответствующие ведомства и регионы.

Дмитрий Зайцев