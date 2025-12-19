Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов инициировал проверку работы дорожной службы в городе

Глава Бугульмы Дамир Фаттахов сообщил о неудовлетворительной работе городских служб по содержанию дорог в зимний период. По результатам очередного объезда города мэр оценил деятельность дорожников на три балла, говорится в сообщении в личном телеграм-канале главы города.

По словам Фаттахова, несмотря на заверения о достаточном количестве техники и персонала в летний и осенний периоды, на практике выявились серьезные проблемы.

— На деле: нам нужно наладить работу в две смены, чего здесь раньше не было, а часть водителей просто не выходит на работу, из-за чего простаивает техника, — говорится в сообщении.

В связи с возникшими проблемами мэр принял решение лично вмешаться в процесс управления дорожной службой. При этом он подчеркнул, что эта работа должна выполняться исполкомом и подрядными организациями. Также Фаттахов сообщил, что для обсуждения проблемных вопросов в Бугульму прибыл министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Основной темой встречи станет состояние работы общественного транспорта и вопросы городского хозяйства.

