Бугульма получит пятилетний план развития программы ремонта дорог

Помимо этого, стратегические планы включают в себя развитие железнодорожного узла и аэропорта, а также создание новых транспортных коридоров

Фото: Михаил Захаров

В Бугульме прошла встреча Дамира Фаттахова с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым. По итогам переговоров стороны договорились о разработке программы развития транспортной сети района.

Ключевым решением стало создание пятилетней программы ремонта дорог, которая позволит комплексно подойти к обновлению дорожной инфраструктуры. Особое внимание уделят контролю качества работ и гарантийному обслуживанию.

В планах — создание муниципальной дорожной компании для улучшения уборки дорог и обслуживания дорожной сети. Также будет проведен анализ потребностей в автобусах, изучены вопросы тарифов и бюджетного субсидирования.

Стратегические планы включают развитие железнодорожного узла и аэропорта, а также создание новых транспортных коридоров. Все договоренности закрепят в соглашении с Минтрансом, которое подпишут в начале следующего года. Ранее мэр Бугульмы Дамир Фаттахов инициировал проверку работы дорожной службы в городе. По словам Фаттахова, несмотря на заверения о достаточном количестве техники и персонала в летний и осенний периоды, на практике выявлены серьезные проблемы.

Наталья Жирнова