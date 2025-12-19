Над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили один БПЛА

Это произошло в период с 8:00 по 18:00 по мск

Фото: Реальное время

Над соседней с Татарстаном Самарской областью сбили один БПЛА. Это произошло в период с 8:00 по 18:00 по мск, сообщает Минобороны России.

— С 8.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской, Самарской областей и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее в Татарстане вводили почти на 6,5 часа — с 5:38 до 11:07 — режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова