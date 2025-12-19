Татарстан оказал медицинские услуги иностранцам на общую сумму $4,89 млн

В Татарстане отмечается увеличение объема медицинских услуг, предоставляемых иностранным гражданам. Основными странами-источниками пациентов являются Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Туркмения, Китай и Индия, сообщает Минздрав республики.

За первые три квартала 2025 года объем оказанной медицинской помощи иностранным гражданам в Татарстане увеличился на 73%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем медицинских услуг, оказанных иностранным пациентам в Татарстане за указанный период, составил $4,89 млн. Это позволило республике занять четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Развитие экспорта медицинских услуг осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пришедшего на смену проекту «Здравоохранение» с 2025 года. Напомним, что ранее в Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве православия, ислама и медицины.

Наталья Жирнова