Профессиональные перетоки — новый тренд на рынке труда РФ

Рабочие рассматривают сразу минимум 3 профессии при поиске работы, а работодатели все чаще предлагают переобучение

Фото: Максим Платонов

Переток профессионалов — один из ключевых трендов рынка труда РФ

В новом дайджесте рынка труда эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы за 11 месяцев 2025 года и зафиксировали переход рынка труда в фазу замедления. После нескольких лет проактивного и ускоренного найма компании постепенно сбавляют темпы, в то время как соискательская активность растет: за последний год она увеличилась на 16%. При среднем за год уровне безработицы в 2,2% рынок постепенно балансируется, а зарплатная гонка приостанавливается.



По данным Росстата, численность рабочей силы в России сегодня составляет 74,8 млн человек, половина занята в рабочих профессиях. В самом сильном дефиците квалифицированные работники промышленности, операторы производственных линий, сборщики и водители — нехватка оценивается в 800 тысяч человек.

В этом контексте профессиональные перетоки особенно важны, так как привлечение работников из смежных сфер — возможность для работодателей закрыть кадровые пробелы. Представители неквалифицированных рабочих и линейных все чаще откликаются на вакансии из близких направлений и в среднем рассматривают сразу 3 и более из них.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты Авито Работы исследовали перетоки в группы квалифицированных рабочих профессий и машинистов и сборщиков: так, группами-донорами для квалифицированных рабочих по смежному интересу стали разнорабочие (10%), строители и ремонтники (10%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (8%) и другие. Интерес к вакансиям группы машинистов и сборщиков наиболее активно демонстрируют представители следующих смежных групп: водители (6%), работники промышленности, металлообрабатывающих и отделочных цехов (4%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйств (4%) и другие.

На уровне конкретных вакансий специалисты Авито Работы также наблюдают у соискателей кросс-интерес: например, 67% кандидатов, откликнувшихся на вакансии машинистов, параллельно интересовались и другими рабочими специальностями, а 42% соискателей, рассматривавших позиции фрезеровщиков, также откликались на вакансии операторов станков.

Профессиональные перетоки чаще совершают соискатели в возрасте 25–34 лет (55%) и 35–44 лет (57%). Почти половина (49%) респондентов рассматривают переобучение, чаще к этому готовы женщины (57%). Главные барьеры — страх потерять стабильность (23%), нехватка времени на обучение (17%) и неопределенность с выбором новой профессии (16%).

Мотивы соискателей сменить карьерный трек: рост дохода (36%), более удобный график (30%) и возможности для личного развития (30%).

«Профессиональные перетоки сегодня во многом формируются за счет опытных специалистов. По нашим данным, 56% соискателей с опытом меняли профессию два и более раза, то есть люди все чаще видят в смене профессионального трека долгосрочную перспективу. Работодателям важно учитывать этот тренд и говорить о готовности рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение. Чем прозрачнее описание вакансии, карьерных перспектив, условий труда и развития, тем увереннее кандидаты. Важную роль играет поддержка на старте: наставничество, адаптация и постепенный рост ответственности помогают новым сотрудникам быстрее войти в роль и снижают барьеры для перехода из смежных профессий», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рынок труда охлаждается, зарплатная гонка замедлилась

2025 год стал годом охлаждения после «перегретых» периодов 2023–2024 годов. Компании по-прежнему расширяют штат, но делают это медленнее и более избирательно. Спрос на сотрудников снижается, что отражается в динамике вакансий.

Со стороны соискателей наблюдается обратная динамика. Количество откликов и резюме продолжает расти. Январь остается стратегически выгодным периодом для работодателей: активность конкурентов в этот момент ниже, а интерес соискателей — выше.



Темпы роста предлагаемых зарплат в 2025 году составили 10% против 22% годом ранее. Замедление видно и в ожиданиях соискателей: рост снизился с 24 до 14%. Разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами стал минимальным — 86 600 и 85 600 рублей соответственно. Это сигнал о завершении острой зарплатной конкуренции. Рынок входит в фазу гармонизации, где решающую роль начинают играть не только деньги, но и условия занятости, гибкость и возможности обучения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году заметно выросла доля вакансий с гибким графиком, предложений без требований к опыту, а также позиций для студентов, соискателей 45+ и пенсионеров. Работодатели все чаще инвестируют в обучение и готовы работать с более широкой аудиторией, делая ставку как на потенциал, так и на опыт старших специалистов.