Владимир Зеленский заявил, что «Орешник» невозможно уничтожить

Он также подчеркнул, что украинская сторона неоднократно информировала западных партнеров о характеристиках этой ракеты и мерах противодействия ей

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил невозможность уничтожения российской ракеты средней дальности «Орешник». Он также подчеркнул, что украинская сторона неоднократно информировала западных партнеров о характеристиках этой ракеты и мерах противодействия ей, передает РИА «Новости».

Единственным эффективным способом защиты Зеленский назвал введение жестких санкций против предприятий, участвующих в разработке и производстве данной ракеты, однако отметил отсутствие достаточной поддержки со стороны Запада. Президент России Владимир Путин ранее сообщил о применении ракеты «Орешник» в ответ на атаки украинских сил с использованием американской и британской техники. Новость была опубликована после выступления Зеленского в Варшаве, где он провел встречу с польским лидером.

Напомним, что в августе текущего года Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник», а 18 декабря Александр Лукашенко заявил, что комплекс «Орешник» «заступает на боевое дежурство» в Белоруссии.

Наталья Жирнова