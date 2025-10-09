Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету Татарстана 17 октября

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева и начнется в 10 часов утра

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием Госсовету республики 17 октября на 14-м заседании парламента VII созыва. Об этом стало известно на заседании президиума Госсовета.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина сообщила, что парламент республики традиционно заслушивает ежегодное послание раиса Татарстана о внутреннем и внешнем положении региона. Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева и начнется в 10 часов утра. Выступление Минниханова будет транслироваться в прямом эфире по радио и телевидению.

На заседание приглашены представители всех ветвей власти Татарстана, федеральных органов, а также руководители промышленных предприятий, сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий и муниципалитетов республики. Общее количество приглашенных составит 670 человек.



Подробнее с прошлогодним посланием можно ознакомиться в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина