Кабмин Татарстана утвердил программу «Охрана материнства и детства»
На ее реализацию планируется выделить почти 2,85 млрд рублей
Кабмин Татарстана утвердил программу «Охрана материнства и детства». Ранее документ проходил антикоррупционную экспертизу.
Известно, что основная цель программы — улучшение качества медицинской помощи для женщин и семей, планирующих рождение детей, а также укрепление репродуктивного здоровья населения республики.
На реализацию программы планируется выделить почти 2,85 млрд рублей. Реализация программы рассчитана на 2025—2030 годы, при чем финансирование будет проходить в основном в 2027 и 2028 годы — по 1,28 и 1,16 млрд соответственно.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».