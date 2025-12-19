Между Казанью и аэропортом введут дополнительные рейсы

Рейсы будут следовать без остановок на промежуточных станциях

Фото: Мария Зверева

20 декабря в связи с проведением Международного фестиваля «Татар Жыры» в МВЦ «Казань Экспо» будет организовано дополнительное железнодорожное сообщение между столицей Татарстана и аэропортом. Об этом сообщает администрация города.

Для посетителей фестиваля запустят два специальных электропоезда. Первый рейс №7602 отправится с железнодорожного вокзала Казани в 15:50 и прибудет в аэропорт в 16:10. Обратный маршрут будет обслуживать электропоезд №7601, который отправится от аэропорта в 21:51 и прибудет в Казань в 22:15.

Оба рейса будут следовать без остановок на промежуточных станциях. Напомним, что в 2026 году от Казани до Нижнего Новгорода запустят «суперэлектричку».

Наталья Жирнова