Бизнес сомневается в пользе маркировки звонков и переходит на личные телефоны

За звонки без маркировки компании не штрафуют, но может «прилететь» наказание за спам

Фото: Реальное время

В сентябре в России вступила в силу новая редакция закона о связи, которая обязывает операторов передавать абоненту информацию о звонящем, если это юрлицо либо индивидуальный предприниматель. Дополнительные расходы, которые возникнут в связи с исполнением законодательства, лягут на бизнес. Однако татарстанские предприниматели сомневаются, что закон будет работать и серьезно влиять на их коммуникацию. В юридических аспектах внедрения нового порядка «общения» бизнеса с абонентами разбиралось «Реальное время».

«Услуга не новая»

С 1 сентября операторы связи, с сети которых инициируются телефонные вызовы, обязаны передавать абонентам информацию о том, кто звонит, если этот звонок идет с номера, принадлежащего компании или индивидуальному предпринимателю.

С 1 сентября операторы связи, с сети которых инициируются телефонные вызовы, обязаны передавать абонентам информацию о том, кто звонит. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Для нас эта услуга не новая. Мы ее оказываем уже продолжительное время, — — сообщили «Реальному времени» в компании «Мегафон». — Достаточно много компаний ею пользовались еще до первого сентября.

В компании сообщили, что сейчас клиенты обращаются не только за этой услугой, но и за разъяснениями, нужно ли им подключать маркировку. Звонящего услуга верифицирует на основании правоустанавливающих документов. Закон предусматривает обязанность оператора довести маркировку до абонента и обязанность бизнеса — заключить договор с оператором на эту услугу. Звонки с номеров юридических лиц и ИП, не заключивших договор о маркировке, могут помечаться как нежелательные — в том случае, если на них будут поступать жалобы от абонентов.

С запросами о том, как обстоят дела с заключением договоров с предпринимателями на маркировку их звонков и о плате за маркировку, «Реальное время» также обратилось к другим операторам связи — в «Таттелеком», «Ростелеком» и «Билайн». По получении ответы будут опубликованы.

«Кто не занимается «холодным обзвоном», нагрузку просто не заметит»

— Я полагаю, что маркировка звонков нужна и уместна для компаний, которые занимаются так называемым «холодным» обзвоном потенциальных клиентов, — говорит казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. — Их звонки действительно раздражают, потому что отнимают время.

Раздражают, говорит он, и звонки компаний, которые проводят социологические исследования: тебе задают множество вопросов, ты отвечаешь, а потом выясняется, что ты относишься, например, к возрастной группе населения, информация о которой уже собрана, а ты уже потратил 10 минут. Маркировка позволит не отвечать на такие звонки и сэкономить время и нервы, отметил бизнесмен и добавил, что он считает, что введение маркировки звонков защищает права как граждан, так и бизнеса.

Абонентов раздражают и звонки компаний, которые проводят социологические исследования. предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

По мнению Никифорова, предприятия, которые обзвоном клиентов не занимаются, эту нагрузку просто не заметят. Тем более, говорит он, что многие компании стационарных телефонов не имеют и даже корпоративными редко пользуются — в основном общение идет по «личным» каналам связи: бухгалтер звонит менеджеру по продажам, директор — главбуху и так далее.

— Я допускаю, что вместо заключения договоров о маркировке и лишней волокиты с документами, основная масса предпринимателей просто перейдет на общение исключительно по личным телефонам, оформленным на физлиц, — считает спикер.

«Хочется понять, для чего это введено»

— Всегда хочется понять, для чего, собственно говоря, введено требование маркировки звонков, — говорит директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников. — С точки зрения обычного человека, которого уже, что называется, достали звонки из организаций, которые предлагают различные услуги, это хорошо. Телефон — все-таки личное пространство, и хочется, чтобы в него посторонние без спроса не проникали.

Сотников отметил, что маркировка, задумывавшаяся, в частности, и как дополнительное средство борьбы с телефонным мошенничеством, возможно, каким-то образом будет в этом плане полезна, но только в том случае, если наказание за отсутствие маркировки появится и будет работать.

Эксперт добавил, что пока не ясна грань между личным и корпоративным телефоном. Например, если сотрудник компании использует личный телефон, но получает за это компенсацию от предприятия — надо маркировать с него звонки или нет? И если потребуют маркировать, то при личных звонках телефон будет отображаться как корпоративный — а это мало кому понравится.

— А нельзя ли вместо обязательной маркировки звонков просто законодательно запретить «холодные обзвоны»? — задается вопросом Сотников. — Я бы, наверное, запретил. Я понимаю, что людям хочется рекламировать свои услуги, но зачем мне их навязывать по личному телефону?

Эксперт добавил, что пока не ясна грань между личным и корпоративным телефоном. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, после принятия закона, по логике, всем должно быть понятно, как он будет работать, какие санкции последуют за неисполнение и что надо делать. В данном случае закон есть и его надо исполнять, но вопросов больше, чем ответов. Эксперт выразил надежду, что скоро появятся какие-то разъясняющие документы.

Вопрос о штрафах не урегулирован. Но штрафы могут «прилететь»

— Закон о маркировке звонков, безусловно, направлен на пресечение мошеннических действий, осуществляемых с незнакомых для абонентов номеров, — говорит директор департамента структурирования бизнеса и налогообложения ООО «АФ «Палладиум» Данил Уланов. — При этом отсутствие маркировки звонков, производимых компаниями и ИП, на сегодняшний день фактически не влечет за собой штрафных санкций для операторов и предпринимателей, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован.

Но он полагает, что в исключительных случаях бизнес может столкнуться с санкциями, аналогичными тем, что применяются к рекламным спам-звонкам, если абоненты будут отмечать данный номер как спам-звонок. И вот тут уже предусмотрена ответственность как за ненадлежащую рекламу.

— В случае установления факта, что абонент не давал согласия на получение рекламы по телефону, компании и ИП могут быть оштрафованы по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ, а это для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, для ИП и руководителей компаний — от 20 до 100 тысяч, — пояснил Уланов. — Но, на наш взгляд, если компания не занимается «холодными звонками», вероятность привлечения к какой-либо ответственности на текущий момент минимальна.

Он подчеркнул: это не означает, что закон можно игнорировать. Ведь если абоненты будут отмечать данные звонки как спам, это не только может затруднить взаимодействие с действующими клиентами, но и будет грозить штрафами. И рекомендовал уже сейчас выяснить у своего мобильного оператора, как у него настроена работа по маркировке и как он будет осуществлять переход к ней.