Бизнес сомневается в пользе маркировки звонков и переходит на личные телефоны
За звонки без маркировки компании не штрафуют, но может «прилететь» наказание за спам
В сентябре в России вступила в силу новая редакция закона о связи, которая обязывает операторов передавать абоненту информацию о звонящем, если это юрлицо либо индивидуальный предприниматель. Дополнительные расходы, которые возникнут в связи с исполнением законодательства, лягут на бизнес. Однако татарстанские предприниматели сомневаются, что закон будет работать и серьезно влиять на их коммуникацию. В юридических аспектах внедрения нового порядка «общения» бизнеса с абонентами разбиралось «Реальное время».
«Услуга не новая»
С 1 сентября операторы связи, с сети которых инициируются телефонные вызовы, обязаны передавать абонентам информацию о том, кто звонит, если этот звонок идет с номера, принадлежащего компании или индивидуальному предпринимателю.
— Для нас эта услуга не новая. Мы ее оказываем уже продолжительное время, — — сообщили «Реальному времени» в компании «Мегафон». — Достаточно много компаний ею пользовались еще до первого сентября.
В компании сообщили, что сейчас клиенты обращаются не только за этой услугой, но и за разъяснениями, нужно ли им подключать маркировку. Звонящего услуга верифицирует на основании правоустанавливающих документов. Закон предусматривает обязанность оператора довести маркировку до абонента и обязанность бизнеса — заключить договор с оператором на эту услугу. Звонки с номеров юридических лиц и ИП, не заключивших договор о маркировке, могут помечаться как нежелательные — в том случае, если на них будут поступать жалобы от абонентов.
С запросами о том, как обстоят дела с заключением договоров с предпринимателями на маркировку их звонков и о плате за маркировку, «Реальное время» также обратилось к другим операторам связи — в «Таттелеком», «Ростелеком» и «Билайн». По получении ответы будут опубликованы.
«Кто не занимается «холодным обзвоном», нагрузку просто не заметит»
Раздражают, говорит он, и звонки компаний, которые проводят социологические исследования: тебе задают множество вопросов, ты отвечаешь, а потом выясняется, что ты относишься, например, к возрастной группе населения, информация о которой уже собрана, а ты уже потратил 10 минут. Маркировка позволит не отвечать на такие звонки и сэкономить время и нервы, отметил бизнесмен и добавил, что он считает, что введение маркировки звонков защищает права как граждан, так и бизнеса.
По мнению Никифорова, предприятия, которые обзвоном клиентов не занимаются, эту нагрузку просто не заметят. Тем более, говорит он, что многие компании стационарных телефонов не имеют и даже корпоративными редко пользуются — в основном общение идет по «личным» каналам связи: бухгалтер звонит менеджеру по продажам, директор — главбуху и так далее.
— Я допускаю, что вместо заключения договоров о маркировке и лишней волокиты с документами, основная масса предпринимателей просто перейдет на общение исключительно по личным телефонам, оформленным на физлиц, — считает спикер.
«Хочется понять, для чего это введено»
Сотников отметил, что маркировка, задумывавшаяся, в частности, и как дополнительное средство борьбы с телефонным мошенничеством, возможно, каким-то образом будет в этом плане полезна, но только в том случае, если наказание за отсутствие маркировки появится и будет работать.
Эксперт добавил, что пока не ясна грань между личным и корпоративным телефоном. Например, если сотрудник компании использует личный телефон, но получает за это компенсацию от предприятия — надо маркировать с него звонки или нет? И если потребуют маркировать, то при личных звонках телефон будет отображаться как корпоративный — а это мало кому понравится.
— А нельзя ли вместо обязательной маркировки звонков просто законодательно запретить «холодные обзвоны»? — задается вопросом Сотников. — Я бы, наверное, запретил. Я понимаю, что людям хочется рекламировать свои услуги, но зачем мне их навязывать по личному телефону?
По его словам, после принятия закона, по логике, всем должно быть понятно, как он будет работать, какие санкции последуют за неисполнение и что надо делать. В данном случае закон есть и его надо исполнять, но вопросов больше, чем ответов. Эксперт выразил надежду, что скоро появятся какие-то разъясняющие документы.
Вопрос о штрафах не урегулирован. Но штрафы могут «прилететь»
Но он полагает, что в исключительных случаях бизнес может столкнуться с санкциями, аналогичными тем, что применяются к рекламным спам-звонкам, если абоненты будут отмечать данный номер как спам-звонок. И вот тут уже предусмотрена ответственность как за ненадлежащую рекламу.
— В случае установления факта, что абонент не давал согласия на получение рекламы по телефону, компании и ИП могут быть оштрафованы по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ, а это для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, для ИП и руководителей компаний — от 20 до 100 тысяч, — пояснил Уланов. — Но, на наш взгляд, если компания не занимается «холодными звонками», вероятность привлечения к какой-либо ответственности на текущий момент минимальна.
Он подчеркнул: это не означает, что закон можно игнорировать. Ведь если абоненты будут отмечать данные звонки как спам, это не только может затруднить взаимодействие с действующими клиентами, но и будет грозить штрафами. И рекомендовал уже сейчас выяснить у своего мобильного оператора, как у него настроена работа по маркировке и как он будет осуществлять переход к ней.
