Wildberries официально купил сеть «Рив Гош»

Компания называет плюсами сделки увеличение ассортимента косметических брендов на онлайн-платформе и доступность продукции категории «Красота» в регионах

Объединенная компания Wildberries&Russ завершила сделку по приобретению российского косметического ретейлера «Рив Гош». Информация об этом официально зафиксирована в выписке ЕГРЮЛ. Представители пресс-службы Wildberries&Russ подтвердили РИА «Новости» факт завершения сделки в рамках стратегического партнерства.

По данным компании, интеграция «Рив Гош» в структуру РВБ откроет новые возможности для развития бизнеса. Объединение позволит существенно расширить каналы продаж, увеличить ассортимент косметических брендов на онлайн-платформе и сделать продукцию категории «Красота» более доступной для покупателей в различных регионах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее, в сентябре, компании уже начали сотрудничество. «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на маркетплейсе. Теперь партнерство вышло на новый уровень, что, по мнению участников рынка, укрепит позиции обеих компаний на рынке косметических товаров.

Напомним, что ранее Владислав Бакальчук вышел из числа совладельцев Wildberries.

Наталья Жирнова