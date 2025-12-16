Новый сезон «Цифрового ликбеза» научит бронировать жилье и помогать в интернете

Цикл уроков по цифровой грамотности проводят для школьников Авито и АНО «Цифровая экономика»

Технологическая платформа Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности. Это произошло в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» (12+), который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Главные герои роликов научатся безопасно бронировать жилье для путешествий и помогать в интернете через надежные благотворительные фонды.

В первом эпизоде школьники вместе с главными героями Ряпушкой Варей и ее сестрой Полиной научатся безопасно помогать благотворительным организациям в интернете. Они узнают, как злоумышленники могут использовать призывы к помощи, почему важно проверять авторов сообщений, по каким критериям определить надежность фонда, какие есть способы поддержки, помимо денежных пожертвований.

Во втором эпизоде школьников ждет встреча с двумя новыми персонажами — Тайменем Егором и его бабушкой, которые планируют поездку на соревнования по скейтборду в Нижнефорельск. Им предстоит научиться безопасно бронировать жилье для поездки. В этом им помогают Налим Максим и Полина, которые объяснят ключевые принципы выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий.

«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы вооружаем школьников знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки помогут в реальной жизни», — комментирует Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

«Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящен двум темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в Сети. Наша задача — дать детям понятные практические инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать злоумышленников», — говорит директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

В первом сезоне «Цифрового ликбеза» говорилось, как выбирать надежных продавцов и грамотно размещать объявления в интернете. Давались советы по сохранению личных данных и денег при совершении интернет-сделок. Второй сезон был посвящен покупке товаров с доставкой и безопасному поиску подработки в Сети.

Ролики проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность.

Возрастное ограничение: 12+

