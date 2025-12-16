Смартфоны подорожают на 6,9% к 2026 году

По словам аналитиков, в наиболее выгодном положении, чтобы преодолеть проблемы следующих кварталов, находятся Apple и Samsung

Фото: Динар Фатыхов

По прогнозу Counterpoint Research, средняя цена смартфона вырастет на 6,9% к 2026 году из‑за удорожания компонентов — прежде всего чипов памяти. Об этом сообщает «Интерфакс».

В следующем году мировые поставки смартфонов сократятся на 2,1% из‑за падения спроса. Это хуже сентябрьского прогноза, где ожидался рост цен лишь на 3,6%.

Производство бюджетных смартфонов (до $200) уже подорожало на 20—30%, дорогих — на 10—15%. В первом полугодии 2026 года чипы памяти могут вырасти в цене еще на 40% из‑за спроса со стороны ИИ‑компаний, что добавит 8—15% к стоимости компонентов. Из‑за ограничений в переносе издержек на покупателей производители сократят ассортимент бюджетных моделей.

— В наиболее выгодном положении, чтобы преодолеть проблемы следующих кварталов, находятся Apple и Samsung. Другим компаниям, у которых нет таких возможностей для маневрирования долей рынка и прибыльностью, будет непросто, — говорится в релизе Counterpoint.

Наталья Жирнова