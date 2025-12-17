За год в России открыли свыше трёх тысяч новых китайских фирм
Были также утверждены совместные планы инвестиционных проектов в аграрной промышленности
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в январе — октябре 2025 года количество зарегистрированных китайских компаний превысило отметку в 3300 единиц. Дипломат подчеркнул позитивные тенденции двусторонних экономических связей, отметив стабильное развитие торгово-экономического сотрудничества, пишут «РИА Новости».
Китайский представитель обратил внимание на подписанное сторонами новое соглашение о взаимной защите инвестиций, создающее дополнительные гарантии для бизнеса обеих сторон. Были также утверждены совместные планы инвестиционных проектов в аграрной промышленности, что способствует привлечению капитала в ключевые сферы экономики.
Расширение круга инвесторов свидетельствует о растущем интересе китайского бизнеса к российскому рынку. Эта тенденция создает перспективы роста объемов торговли и укрепляет экономические взаимоотношения между странами.
