«Не позвоним»: почему банки испугались маркировки звонков

Российские банки просят государство разделить с ними расходы на защиту клиентов от мошенников

Фото: Максим Платонов

Для защиты граждан от телефонных мошенников с 1 сентября вводится обязательная маркировка звонков от банков, компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако российское банковское сообщество выступило с критикой подходов к реализации этой инициативы, считая, что идентификация приведет к удорожанию финансовых услуг. Но кто должен взять на себя эти расходы? «При разработке новых правил необходимо взвешенно подходить к регулированию и не создавать дополнительную нагрузку на операторов», — заявили в билайне. Платит — входящий, соглашаются банки и просят предусмотреть для них налоговый вычет.

Кто будет платить за маркировку звонков?

Вокруг федеральной инициативы об обязательной маркировке звонков бизнеса разгорелись горячие споры — кто за нее заплатит? Банки, сотовые операторы, государство или многомиллионная армия клиентов? Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил компромиссный вариант, подготовив отзыв на проект постановления правительства, устанавливающего правила маркировки звонков от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП) абонентам мобильной связи. Его суть сводится к тому, что перекладывать плату за услугу по маркировке звонка исключительно на банки «некорректно».

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

«Проектом предусмотрено, что передача информации от юрлица оператору происходит на договорной основе — маркировка в таком случае оказывается платной для инициатора звонка, — пояснил глава НСФР Андрей Емелин в разговоре с «Известиями». — В такой ситуации затраты на внедрение нового сервиса будут переложены на бизнес, который нередко по закону обязан взаимодействовать с клиентами. Особенно много таких требований действует для финансовых компаний — банков, брокеров, страховщиков, микрофинансовых организаций. В целом это фактор разгона цен на финансовые услуги».

Банки просят кешбэк за маркировку звонков

Конкретные цифры дополнительных затрат он не привел. По данным сотовых операторов, стоимость услуги идентификации вызовов начинается от 0,25 рубля за звонок (без учета НДС), хотя у разных телеком-операторов она разнится и зависит от количества номеров и объема звонков. Однако последствия от внедрения данной меры могут быть ощутимыми для банков. По крайней мере, глава НСФР Андрей Емелин предложил включать эти расходы в себестоимость услуг с тем, чтобы оформлять налоговый вычет (видимо, по налогу на прибыль) или другие формы компенсации затрат на внедрение обязательной маркировки звонков.

Проще говоря, глава НСФР попросил государство предоставить пресловутый кешбэк, чтобы разделить с государством расходы на выстраивание инфраструктуры под маркировку звонков. «Это поможет не допустить перекладывания финансового бремени на бизнес и потребителей», — уверен он. Реакции от Минфина РФ на эту идею пока не последовало.

В НСФР считают, что перекладывать плату за услугу по маркировке звонка исключительно на банки «некорректно». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Федеральный закон о маркировке звонков был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля этого года. Документом вводится новая обязанность для бизнеса — подписывать свое название при совершении звонка клиенту, а свои данные передавать сотовому оператору, с помощью которого выполняются звонки. При звонке у абонента на экране смартфона должно отображаться наименование банка, магазина или ресторана. Таким образом, граждане будут знать, кто звонит, и перестанут отвечать на подозрительные звонки, полагают авторы инициативы. В настоящее время сотовые операторы передают «именные» звонки бизнеса, но в тестовом режиме и бесплатно.

С 1 сентября 2025 года маркировка станет обязательной для всех юридических лиц и ИП. Каким образом будут регулировать взаимоотношения операторов связи и бизнеса, и стало камнем преткновения. Согласно проекту постановления правительства РФ, оплачивать маркировку предлагается бизнесу как инициатору звонка. «Организации или ИП должны будут заключить с оператором связи договор об отображении информации на пользовательском оборудовании. В договоре юрлицо или ИП должны указать свой ИНН, полное и сокращенное наименование; свидетельство о регистрации товарного знака (при наличии); вид деятельности согласно ОКВЭД; перечень абонентских номеров, с которых будут осуществляться телефонные вызовы; информацию о категории таких телефонных вызовов», — говорится в документе.

Платить придется инициатору вызова

Такая позиция устраивает телеком-операторов. Глава Минцифры России Максут Шадаев назвал эту меру «новым хорошим источником дохода». Кроме того, закон по борьбе с кибермошенничеством предполагает создание государственной антифрод-системы для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества, запрет на звонки через мессенджеры для госорганов и сотрудников банков, самозапрет на телефонные спам-обзвоны.

— Маркировка вызовов — технологически сложный и затратный процесс, требующий значительных инвестиций в инфраструктуру и разработку соответствующих решений, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе билайна. — Внедрение такого решения в масштабах всей отрасли потребует значительных затрат и ресурсов для модернизации существующих систем. Мы считаем, что при разработке новых правил необходимо взвешенно подходить к регулированию, чтобы сохранить высокий уровень качества услуг и не создать дополнительной нагрузки на операторов.

В билайне уверены, что расходы на такую маркировку должен нести непосредственно инициатор вызова в лице абонента-юридического лица, поскольку именно он совершает вызов и в его интересах донести достоверную информацию о таком вызове, в том числе в целях повышения контактности совершаемых звонков.

Клиенты, действительно, нуждаются в защите. Сотовый оператор одним из первых в стране внедрил сервис «Этикетка», который позволяет компаниям передавать информацию о себе во время звонка: помимо номера телефона, клиент видит на своем экране название компании и в отдельных случаях цель звонка. С октября 2024 года было идентифицировано более 500 млн звонков.

Любая схема для банков затратная

Почему банки с критикой восприняли инициативу? Неужели маркировка вызовет большие расходы, что приведет к удорожанию финансовых услуг? «Позиция НСФР изложена, логика банков понятна. Они считают, что расходы вырастут и будут заложены в стоимость услуг. Они имеют в виду, что расходы на связь могут относиться к расходам на ведение основной предпринимательской деятельности, и это влияет на прибыль», — неофициально пояснили в банковской среде.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам банкиров, любая схема для банков затратная, а выполнение обязательств по борьбе с мошенничеством — вдвойне. «Любое изменение процедуры требует доработки программного обеспечения. Чем больше обязательных операций должна выполнять информационная система банков, тем больше затраты на внедрение базы данных, запросов. Система получает большую нагрузку».

Почему возникла необходимость маркировать звонки? Дело в том, что крупный бизнес давно перешел на виртуальные АТС, которые как раз используются мошенниками для сокрытия своего местоположения. Поэтому решили, что все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, должны сопровождаться специальным обозначением. «Виртуальные АТС — это вся цифровая связь, практически все корпоративные структуры пользуются виртуальными АТС, так как не нужно расширять номерную емкость проводной связи и тянуть сети. На 20 номеров вешается 100 виртуальных, чтобы распределять нагрузку между службами поддержки, сервиса и других. Корпорации не пользуются аналоговой связью, поэтому мошенники используют технологию подмены номеров», — поясняют участники рынка.