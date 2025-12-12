Российская «дочка» Google добивается взыскания €110 млн через французский суд

10 декабря Парижский суд уже принял предварительную меру — арестовал 100% акций компании Google France

Фото: Александра Шарафиева

Ликвидаторы ООО «Гугл» (российской «дочки» Google) инициировали процедуру признания решения Арбитражного суда Москвы во Франции. Цель — взыскать с материнской компании около €110 млн, переведенных в виде дивидендов в 2021 году незадолго до банкротства российского юрлица. Об этом сообщает РБК.

10 декабря Парижский суд уже принял предварительную меру — арестовал 100% акций компании Google France. Это сделано для обеспечения исполнения российского судебного решения. Теперь ликвидаторы намерены обратиться в Гражданский суд Парижа с ходатайством об официальном признании решения московского суда на территории Франции.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский в апреле 2024 года подал иск о признании выплаты дивидендов недействительной. В основе иска — статья 61.2 закона о банкротстве, регулирующая «вредоносные сделки». Google имеет право оспорить арест акций, однако сроки рассмотрения жалобы не регламентированы: процесс может занять от нескольких недель до полутора лет. На данный момент материнская компания не комментировала ситуацию.

Аналогичные процедуры по признанию российского судебного решения запущены более чем в десяти зарубежных юрисдикциях. Так, в мае 2025 года Верховный суд ЮАР уже поддержал доводы российской стороны и наложил арест на имущество Google на территории страны.

Наталья Жирнова